Quanto costano effettivamente da caffè da Iginio Massari? Direttamente da Milano, lo scontrino che sta facendo discutere.

Tra le figure più note e apprezzate all’interno della pasticceria e della gastronomia italiane, c’è senza la benché minima ombra di dubbio Iginio Massari. Nato a Brescia il 29 agosto 1942, lavora prima alla Bauli e poi alla Star.

In seguito arriva il momento per lui e sua moglie – con la quale si sposa nel 1968 – di aprire nel 1971 a Brescia la pasticceria Veneto, nel corso del tempo è diventato anche un personaggio televisivo di spicco della televisione italiana.

Oltre alla storica pasticceria di Brescia, ne ha inaugurate altre cinque nel corso degli anni, ovvero a Milano, Torino, Verona, Firenze e Roma. Lui che ormai dimostra di essere una figura carismatica e rilevante specialmente per il settore della pasticceria, quanto farebbe pagare due caffè? In molti se lo starebbero chiedendo, così abbiamo deciso di venirlo a scoprire insieme.

Quanto costano due caffè da Iginio Massari: come stanno le cose

Le pasticcerie di Iginio Massari sono sicuramente fra le più rinomate d’Italia. Tuttavia, quando si fa riferimento a un certo valore dal punto di vista della qualità, è quasi automatico pensare che i costi – anche per i prodotti più semplici – possano essere a dir poco esorbitanti. Ma è così anche nella ‘casa’ del noto pasticcere? Un utente sul web ha mostrato lo scontrino ricevuto durante una visita alla pasticceria di Milano di massari, dove ha ordinato due caffè e due mignon.

In totale ha speso 7 euro, con i caffè che sono costati 1,50 euro l’uno. Prezzi che sostanzialmente si possono rintracciare un po’ dappertutto e in ogni zona d’Italia. Anzi, a dir la verità in certi locali si va ben oltre questo prezzo per bere una tazzina di caffè. Proprio a Milano, il costo minimo di un caffè è quello di 1,50€, quindi non stiamo facendo riferimento a un prezzo irraggiungibile e impensabile. Anzi, a dirla tutta è l’esatto contrario.

Non dubitiamo che per richieste un po’ più particolari portino anche i prezzi a salire decisamente di più, tuttavia è abbastanza lampante ed evidente che non sia proprio questo il caso. Anche per quanto riguarda i due mignon ordinati dal cliente, costati due euro l’uno, non facciamo riferimento a un costo superiore alla media, bensì abbastanza in linea con altre pasticcerie presenti a Milano e non solo. Oltre alla grande qualità, possiamo evidenziare che Iginio Massari si distingue anche per una gestione assolutamente oculata di quello che mette effettivamente in vendita.