Forse non lo sai, ma quest’app è in grado di consumare l’85% della batteria senza che la usi. Ecco che cosa devi sapere

Viviamo in un mondo in cui siamo connessi per la gran parte del giorno, tra messaggi, chiamate, videochiamate, social e tanto altro ancora. Che sia per lavoro o per piacere, passiamo molto tempo al telefono e questo può influire, senza dubbio, sulla durata della batteria.

Lo smartphone è ormai un vero e proprio archivio di informazioni, personali e non. Consultarlo con frequenza significa usare batteria, ma ci sono anche delle app, da noi scaricate, che possono influenzare il tempo d’uso del cellulare.

Ogni volta che si scarica il telefono è necessario, ovviamente, ricollegarlo alla presa, ma se questo accade spesso può diventare una perdita di tempo non indifferente. Il cellulare deve durare un tot ore, altrimenti, nel momento in cui ce n’è più bisogno (soprattutto in caso di emergenze) ci si può ritrovare smarriti, non avendolo a disposizione.

Il fatto che il cellulare si scarichi spesso, come detto, può dipendere da certe app di cui abbiamo fatto il download. Ma quali, nello specifico?

Quest’app ti consuma fino all’85% della batteria: ecco cosa devi sapere, in merito

Se lo smartphone si scarica con una certa velocità, è necessario fare grande attenzione alle app che si installano, perché possono influire.

Molte volte è colpa di un uso continuo del telefono, ma ci sono casi in cui, le app richiedono parecchia energia per funzionare nel modo migliore. Uno studio di OurPCB ha esaminato una serie di app, per capire quali consumano più in fretta batteria, anche se di fatto, non le si sta usando.

Da quel che è emerso dal sondaggio in questione, tra le app che consumerebbero più batteria, senza usarle, ci sarebbero Fitbit e Instagram. Ognuna di queste app può arrivare a un consumo anche dell’85% di batteria dello smartphone. Oltre a queste, anche Whatsapp, X, Revolut, Telegram, potrebbero fare lo stesso.

La ragione sta nel fatto che queste app richiedono un costante accesso a posizione e uso del Wi-Fi, per cui l’energia tende a consumarsi maggiormente. Questo, chiaramente, è uno studio basato sulle abitudini dell’utente medio, per cui potrebbero non valere per tutti.

Tuttavia, si può anche decidere di controllare quali sono le app che consumano di più sul proprio smartphone. Basta cliccare su Impostazioni, in base al cellulare di cui si dispone, poi su impostazioni batteria, e ci si troverà una lista di app. Qui si potrà verificare quelle consumano di più e quelle che invece tolgono meno energia al telefono. In questo modo, si potranno trovare eventuali soluzioni adeguate.