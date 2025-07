Una località continua ad essere una meta privilegiata per chi desidera una vacanza all’insegna del relax e del mare incontaminato.

Con oltre 300 giorni di sole all’anno, questa regione offre una varietà di paesaggi costieri unici, capaci di soddisfare turisti in cerca di natura, bellezza e tranquillità.

Tra le aree più affascinanti spiccano le spiagge della Costa de la Luz, le coste vulcaniche del Parco Naturale di Cabo de Gata-Níjar e le baie nascoste della regione di Murcia, ognuna con un carattere distintivo e un’atmosfera irripetibile.

Le migliori località in giro per il mondo

Una delle tappe obbligate per chi visita il sud della Spagna è la spiaggia di Bolnuevo a Murcia, parte del comune di Mazarrón. Qui si estende una lunga distesa di sabbia dorata incorniciata dalle suggestive erosioni di arenaria chiamate “Las Gredas de Bolnuevo”. Il luogo è ideale per passeggiate mattutine, e offre la possibilità di raggiungere a piedi altre spiagge selvagge e poco frequentate, perfette per chi desidera immergersi in un contatto diretto con la natura.

Nel cuore del Parco Naturale di Cabo de Gata-Níjar, in provincia di Almería, si trovano calette di rara bellezza come Cala Arena e Cala de Enmedio. Cala Arena è una baia appartata circondata da scogliere, con acque limpide e sabbia grigia, vicina al suggestivo faro di Cabo de Gata e alla scogliera di Las Sirenas. Cala de Enmedio, invece, è raggiungibile solo a piedi o via mare, e rappresenta una vera perla nascosta, caratterizzata da rocce scolpite dal vento e un mare cristallino, ideale per chi cerca silenzio e isolamento.

Un’altra spiaggia iconica del parco è la spiaggia de Los Genoveses, ampia baia sabbiosa senza alcuna costruzione, immersa nel verde mediterraneo e perfetta per chi ama i paesaggi incontaminati e i ritmi lenti.

Proseguendo verso la provincia di Huelva, la spiaggia di Matalascañas, ai margini del Parco Nazionale di Doñana, è una grande distesa di sabbia dorata con mare tranquillo, ideale per famiglie grazie ai servizi attrezzati e alle possibilità di praticare sport acquatici. Nella stessa zona, le spiagge di Isla Cristina si distinguono per la loro vastità e la vicinanza a una riserva naturale protetta, dove si possono ammirare dune spettacolari e praticare il birdwatching grazie alla ricca avifauna locale.

Sul versante della Costa de la Luz, la spiaggia di La Barrosa a Chiclana de la Frontera si distingue per la sabbia fine, le acque pulite e il riconoscimento di Bandiera Blu, offrendo un ambiente perfetto per famiglie, coppie e gruppi in cerca di relax senza eccessiva folla, anche durante l’alta stagione.

Nella provincia di Cadice, la spiaggia di Zahara de los Atunes è nota per la sua ampiezza, sabbia fine e tramonti spettacolari, oltre a offrire locali tipici dove gustare il rinomato tonno rosso locale. Poco distante, la spiaggia di Bolonia rappresenta un rifugio naturale con dune imponenti, acque cristalline e i resti archeologici della città romana di Baelo Claudia, visibili quasi a riva.

Infine, la spiaggia di Valdevaqueros a Tarifa è il paradiso per gli appassionati di kitesurf e windsurf, grazie ai venti costanti e ai paesaggi selvaggi, diventando uno dei luoghi simbolo per chi cerca sport e natura in un contesto giovane e dinamico.

Il Parco Naturale di Cabo de Gata-Níjar: un deserto mediterraneo

Il Parco Naturale di Cabo de Gata-Níjar rappresenta una delle aree più affascinanti e meno conosciute d’Europa, dove il clima desertico si sposa con un mare cristallino e una costa ricca di spiagge incontaminate. Con circa 100 ml di pioggia annua, è il luogo meno piovoso del continente e ospita una biodiversità sorprendente, con più di 1000 specie animali e vegetali adattate a condizioni estreme.

Le spiagge all’interno del parco sono spesso selvagge, non attrezzate e raggiungibili solo a piedi dopo aver lasciato l’auto in parcheggi esterni. Tra le più celebri vi sono Playa de Los Muertos, caratterizzata da ciottoli bianchi e colline scure, e Playa de Los Genoveses, una baia sabbiosa incorniciata da dune che cambia forma grazie al vento. Particolarmente scenografica è anche Playa Monsul, celebre per la duna sabbiosa “viva” e le rocce vulcaniche, scelta come set cinematografico per film come “Lawrence d’Arabia”.

Per chi cerca angoli ancor più appartati, Cala Chica e Cala Grande offrono pace e natura incontaminata, mentre il faro di Cabo de Gata, risalente al XVIII secolo, domina il promontorio con la sua luce visibile fino a 50 km. Questo faro è il simbolo di un territorio dove il mare si confonde con il cielo e il silenzio è rotto solo dal fragore delle onde.

Il parco offre anche numerose attività outdoor, dal trekking ai tour in 4×4, dalle immersioni al kayak, per vivere la natura in tutte le sue forme. Per soggiornare, si possono trovare soluzioni varie, dai piccoli hostal ai resort di lusso, soprattutto nei villaggi di San José, Los Escullos e Agua Amarga, ideali per chi vuole esplorare la zona con calma e in totale relax.

Con la sua combinazione di clima mite, spiagge spettacolari e natura protetta, il sud della Spagna conferma il suo ruolo di destinazione privilegiata per chi cerca una vacanza senza stress, all’insegna della bellezza autentica e del contatto con la natura mediterranea più genuina.