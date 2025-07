C’é una meta meno affollata ma affascinante che si rivela una valida alternativa alla costiera amalfitana.

Il viaggio in treno da Salerno a Maratea, di poco meno di due ore, è un’esperienza che incanta per il paesaggio unico che si dipana lungo la linea ferroviaria. A bordo di un treno regionale quasi vuoto, si attraversano valli immerse nel verde di colline spigolose e fitte foreste, con il mare Tirreno a fare da sfondo luminoso. Lungo il percorso si incontrano numerose località balneari rinomate, ma è proprio la breve fascia costiera lucana a rappresentare una gemma ancora poco conosciuta.

Maratea si trova infatti in Basilicata, regione storicamente considerata “dimenticata” dal grande turismo italiano, ma che custodisce un patrimonio naturale e culturale di grande valore. Questa porzione di costa, incastonata tra Campania e Calabria, è caratterizzata da un litorale frastagliato, spiagge nascoste e insenature di rara bellezza, ideali per chi cerca tranquillità e paesaggi incontaminati.

La Basilicata: una regione ancora da scoprire

La Basilicata, spesso associata a un’economia agricola tradizionale e a uno sviluppo turistico limitato, sta progressivamente emergendo come meta per un turismo sostenibile e di qualità. Il territorio conserva un’autenticità che nelle regioni più battute dal turismo di massa è difficile ritrovare. Maratea, con i suoi borghi antichi, le acque cristalline e la vegetazione mediterranea, rappresenta un esempio perfetto di questa rinascita.

Negli ultimi anni, sono stati potenziati i collegamenti ferroviari e stradali che facilitano l’accesso a questa zona, contribuendo a far conoscere il suo valore paesaggistico e culturale. La città è famosa per la statua del Cristo Redentore, una delle più grandi statue di Cristo al mondo, che domina il golfo e offre panorami mozzafiato. L’arte, la storia e la natura si intrecciano in un territorio che invita a essere esplorato a piedi o in bicicletta, lontano dal caos delle località più turistiche.

Il confronto con la Costiera Amalfitana, meta ambita da milioni di visitatori ogni anno, rende ancora più interessante la proposta di Maratea. Qui il turismo di massa è ancora contenuto, permettendo un’esperienza più autentica e rilassante. Le spiagge di Maratea, come Fiumicello e Cala Jannita, offrono acque limpide e scorci naturali incontaminati, ideali per chi desidera godersi il mare senza la folla.

Inoltre, la valorizzazione del territorio attraverso iniziative di turismo responsabile e green sta diventando un modello per altre aree del Mezzogiorno. La promozione di itinerari eco-sostenibili e la tutela dell’ambiente sono al centro degli investimenti locali, rendendo Maratea una destinazione in linea con le tendenze turistiche contemporanee che privilegiano esperienze immersive e rispettose del territorio.

Il viaggio da Salerno a Maratea, dunque, non è solo uno spostamento geografico, ma un invito a riscoprire un’Italia meno conosciuta, dove natura, cultura e tradizioni si fondono in un quadro unico. Per chi cerca un’alternativa alla più affollata Costiera Amalfitana, Maratea rappresenta una scelta di qualità, capace di sorprendere e incantare.