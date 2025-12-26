Questo borgo pugliese a Natale si trasforma in un gioiello di luci e mercatini, lo hai già visitato?
C’è un luogo in Puglia che, sotto le luci del Natale, sembra uscito da una cartolina: Locorotondo, un borgo bianco e circolare nel cuore della Valle d’Itria che durante le feste si trasforma in un piccolo paradiso invernale. Riconosciuto tra i borghi più belli d’Italia, questo paese in provincia di Bari non è soltanto una meta affascinante per il resto dell’anno, ma diventa soprattutto uno dei centri natalizi più suggestivi del Sud Italia, grazie a un programma di luci, decorazioni e mercatini pensato per accogliere visitatori da ogni parte del paese e d’Europa.
Un borgo che splende sotto Natale
Già a partire da metà novembre, Locorotondo comincia la sua trasformazione natalizia. Le luminarie vengono accese intorno al 18 novembre e restano visibili fino all’11 gennaio, creando un percorso di luci e colori tra le stradine del centro storico.
Passeggiare tra i vicoli illuminati è un’esperienza che sorprende per la sua eleganza: ogni via, ogni balcone e ogni portone sembrano raccontare una piccola storia, con decorazioni nate dalla collaborazione tra cittadini, artigiani e istituzioni locali. Sono le installazioni creative e curate nei dettagli che trasformano il borgo in una sorta di galleria natalizia a cielo aperto, perfetta per lunghe passeggiate serali e fotografie suggestive.
Le principali piazze, come Piazza Aldo Moro e Piazza Vittorio Emanuele, ospitano alberi di Natale imponenti, presepi artigianali e angoli destinati ai mercatini natalizi. I mercatini offrono idee regalo, prodotti tipici pugliesi, artigianato locale e specialità gastronomiche perfette per portare a casa un pezzetto della tradizione pugliese.
Tradizioni, mercatini e atmosfere natalizie
Il cuore del Natale a Locorotondo è proprio nel “Borgo delle Meraviglie”, un evento che anima il borgo con spettacoli, luci, degustazioni, musica e iniziative pensate per famiglie e visitatori di tutte le età.
I mercatini, allestiti nelle storiche strade e piazze del centro, sono un invito a esplorare prodotti artigianali unici, decorazioni fatte a mano e specialità culinarie locali. Qui si possono trovare regali autentici, dal piccolo oggetto di ceramica pugliese alle candele profumate e alle creazioni tessili dei laboratori artigiani.
Il profumo delle street food pugliesi, accompagnato da un bicchiere di Locorotondo DOC, regala un assaggio della cucina locale mentre i dolci tradizionali, come taralli, cartellate e altre leccornie natalizie, offrono un’esperienza gastronomica che completa la visita.
Presepi, luci e spettacoli per tutte le età
Oltre alle luminarie, Locorotondo ospita presepi elaborati, spesso realizzati con materiali locali come legno e pietra, e installazioni che raccontano la Natività in modi creativi e coinvolgenti.
Non mancano spettacoli di luci e musica che animano le serate natalizie, con fuochi d’artificio barocchi e spettacoli itineranti che coinvolgono il borgo e i visitatori. Questo mix di tradizione e intrattenimento rende Locorotondo particolarmente adatto alle famiglie e ai viaggiatori in cerca di atmosfera autentica e calda, lontano dai grandi circuiti turistici affollati.
Idee per una visita perfetta
Per chi decide di trascorrere alcuni giorni in Puglia durante le feste, Locorotondo è una tappa davvero speciale. Arrivare nel pomeriggio permette di godere delle luminarie e dei mercatini con calma, magari iniziando con una cioccolata calda in una delle caffetterie del centro storico.
Le visite guidate del borgo e dei dintorni arricchiscono l’esperienza, offrendo un quadro completo delle tradizioni locali e della storia millenaria del posto. Con un ambiente così curato in ogni dettaglio, non è difficile capire perché Locorotondo sia diventata una delle mete natalizie più amate in Puglia.