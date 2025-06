Esiste un gesto comunissimo che, se fatto ogni sera, aiuta davvero a dormire meglio per alzarsi in perfetta forma il giorno dopo.

Dormire bene è fondamentale per vivere serenamente l’intera giornata e affrontare tutte le fatiche quotidiane con la massima energia. Non dormire comporta una serie di scompensi all’organismo e a farne le spese è anche l’umore. Chi dorme poco e male, infatti, nella maggior parte dei casi è particolarmente irascibile e nervoso. C’è chi, per dormire, ricorre all’utilizzo di tisane e chi, invece, utilizza il televisore per addormentarsi.

In realtà, per dormire meglio, basterebbe fare ogni giorno un gesto semplicissimo che, però, aiuta a rilassare l’intero organismo e a riposare senza problemi. La conferma, infatti, arriva anche dalla scienza.

Cosa fare per dormire meglio: un gesto semplicissimo

Bere acqua è fondamentale per il benessere dell’organismo. I medici raccomandano di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, pari a otto bicchieri. Non è necessario aspettare di avere sete per bere ma è opportuno farlo nel corso della giornata con un bicchiere alla volta. Se fa molto caldo, si pratica attività fisica e si suda molto, è necessario bere molto più di un 1,5 litri d’acqua. In quest’ultimo caso, infatti, la quantità d’acqua dovrebbe essere pari a 2-2,5 litri.

Sicuramente, i medici raccomandano di bere acqua durante la giornata, ma a quanto pare, è importante farlo anche prima di andare a dormire. La conferma è arrivata dallo studio “Short sleep duration is associated with inadequate hydration” pubblicato sulla rivista “Sleep”, secondo cui chi beve poco ha sicuramente una qualità di sonno inferiore rispetto a chi beve molto.

Bere acqua significa idratare l’organismo e con un organismo ben idratato si riducono i levelli di ansia e stress che, spesso, sono causa anche dei disturbi del sonno. La disidratazione, invece, può interrompere il sonno o frammentarlo causando problemi anche di concentrazione.

Per dormire meglio, dunque, non è necessario bere una grande quantità d’acqua prima di dormire perché il sonno sarebbe frammentato dalla necessità di alzarsi per andare in bagno. Secondo alcune ricerche scientifiche, infatti, è sufficiente bere mezzo bicchiere d’acqua per idratare e rilassare l’intero organismo.

Bere la giusta quantità d’acqua quotidianamente rispettando quelle che sono semplici raccomandazioni da parte del medico, dunque, è un gesto semplice e naturale che, però, ha ottimi benefici anche sulla qualità del sonno che è importante per la salute di tutti, dai bambini agli anziani.