Questo luogo d’Italia è uno dei 7 più iconici del mondo

C’è chi viaggia alla scoperta delle bellezze naturali invece oggi noi andiamo a svelare alcuni dei luoghi urbani più iconici del mondo, uno dei quali si trova proprio in Italia.

L’Italia è piena di bellezze architettoniche di grande pregio che si trovano nelle città più grandi e nelle metropoli così come nei piccoli paesi. Ammirandole si possono scoprire dettagli che riportano indietro nella storia, possiamo dire che fungono come dei veri e propri varchi temporali attraverso cui fare viaggi nel tempo attraverso le epoche più remote o più recenti e vicino a noi.

Eppure se volessimo andare a scovare gli edifici urbani più particolari di tutto il mondo, a noi italiani basterebbe andare in una città per ammirare il grattacielo che entra di diritto nell’elenco delle costruzioni più iconiche. Avete già indovinato di quale struttura stiamo parlando?

Il luogo d’Italia che entra nella lista dei 7 più iconici del mondo

Di recente l’azienda Laserwall ha stilato la lista degli edifici residenziali più originali e particolari che si trovano in tutto il mondo, scegliendone un totale di sette, anche se è chiaro che le strutture strane che destano curiosità in chi le guarda sono molte di più. Ad ogni modo, come dicevamo anche all’inizio, c’è pure un palazzo italiano che è salito agli onori di questa classifica.

Stiamo parlando di uno dei simboli della nuova Milano, cioè il Bosco Verticale. Si tratta di due palazzi residenziali a torre progettati da Boeri Studio (Stefano Boeri, Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra) e situato nel Centro direzionale di Milano, ai margini del quartiere Isola. In tutta la superficie del grattacielo si trovano 800 alberi e 20.000 tra piante perenni e arbusti.

Nella classifica della Laserwall c’è anche Turning Torso un grattacielo residenziale progettato dall’architetto Santiago Calatrava che ha caratterizzato la sua creazione con un’architettura neo-futurista diventata iconica in Svezia. L’edificio ha 54 piani ed ognuno ha una rotazione di 90 che crea un effetto visivo davvero insolito. Invece l’edificio Wave sorge lungo le sponde del fiordo di Vejle in Danimarca e si compone di cinque torri a forma di onda.

Andando in Spagna è degna di nota la Muralla Roja di Alicante, costruita da Ricardo Bofill che spicca per il suo colore rosso. In Olanda, precisamente a Rotterdam, troviamo le Cube houses, case a forma di cubo dalle pareti inclinate che simboleggiano un bosco ricco di colori, opera dell’architetto Piet Blom.

Se poi passiamo a Vienna, in Austria, ecco il grattacielo Hundertwasserhaus, un complesso residenziale ideato dall’architetto Friedensreich Hundertwasser che si caratterizza per le facciate colorate e fantasiose.

Fuori dall’Europa

Andando fuori dall’Europa l’edificio iconico che troviamo è Habitat 67 a Montreal, in Canada, progettato dall’architetto Moshe Safdie e realizzato in occasione dell’Expo Mondiale del 1967 e diventato iconico dell’architettura del Novecento.