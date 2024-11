Il periodo natalizio è uno dei momenti più magici dell’anno, e visitare i mercatini di Natale è una di quelle cose che piace davvero a tutti. Tra i mercatini di Natale più belli del Lazio, c’è senza dubbio il Christmas Village di Viterbo. Situato a poco più di un’ora da Roma, questo evento unico trasforma il borgo medievale di Viterbo in un autentico Paese di Babbo Natale.

Dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, il cuore della Tuscia diventa una destinazione imperdibile per chi desidera immergersi completamente nella magia del Natale. Le strade acciottolate e le piazze storiche di Viterbo si riempiono di luci scintillanti, melodie festose, mercatini incantevoli e attrazioni che incantano visitatori di ogni età.

Un Natale da sogno nel cuore della Tuscia

Il centro storico di Viterbo, con il suo fascino medievale perfettamente conservato, offre una cornice unica per il Christmas Village. Passeggiando tra le vie illuminate, i visitatori possono scoprire un mondo incantato fatto di artigianato, sapori autentici e scenografie magiche.

Il cuore pulsante dell’evento è Piazza San Pellegrino, dove si trova la celebre Casa di Babbo Natale, ospitata nello storico Palazzo degli Alessandri. Questa dimora del XV secolo si trasforma in un rifugio natalizio, completo di ufficio postale per le letterine, sala da pranzo e persino la camera da letto di Babbo Natale. Qui i bambini possono incontrare Santa Claus in persona e vivere l’emozione di vedere il luogo dove si preparano i regali per i bambini di tutto il mondo.

Ma non è tutto: elfi e fate accompagnano i piccoli visitatori in un viaggio magico attraverso il Villaggio degli Elfi, dove ogni dettaglio è pensato per stupire e divertire.

Le attrazioni principali del Christmas Village

Il Christmas Village di Viterbo offre una varietà di attrazioni che lo rendono unico nel suo genere. Tra le più amate spiccano la stalla di Rudolph, dove la famosa renna dal naso rosso riposa in vista del suo grande viaggio, pronta a sorprendere grandi e piccini. Ma anche la dimora del Grinch: nella storica Torre Scacciaricci, il Grinch accoglie i visitatori con il suo caratteristico sguardo burbero, ma con un cuore pronto a regalare sorrisi.

Un’altra attrazione imperdibile è l’Antica Giostra, situata in Piazza del Comune. Questa giostra d’epoca, con i suoi cavalli di legno e luci romantiche, evoca il fascino nostalgico dei Natali di un tempo, offrendo un’esperienza che emoziona grandi e piccini.

I mercatini di Natale: il cuore della tradizione

Nessun villaggio natalizio è completo senza i mercatini di Natale, e il Christmas Village di Viterbo non delude. Le caratteristiche casette di legno, allestite in Via Marconi e Piazza San Carluccio, offrono una vasta selezione di prodotti artigianali, decorazioni natalizie e prelibatezze gastronomiche.

Passeggiando tra gli stand, i visitatori possono acquistare regali unici, dalle ceramiche artigianali ai dolci tipici della tradizione locale, come il pangiallo e il panpepato. Il profumo di spezie, cioccolato caldo e vin brulé avvolge le strade, creando un’atmosfera calda e accogliente.

I mercatini, organizzati dall’amministrazione comunale, sono aperti dal lunedì al venerdì nel pomeriggio e per tutta la giornata durante il fine settimana e i giorni festivi, offrendo un’esperienza perfetta per chi cerca l’autentico spirito natalizio.

Il presepe e la magia della tradizione

Una delle grandi novità di quest’anno è il Presepe del Viterbo Christmas Village, completamente rinnovato e ospitato nei locali ex Zaffera di Piazza San Carluccio. Questo presepe a grandezza naturale combina la bellezza dell’arte con la spiritualità della tradizione, coinvolgendo i visitatori con scene animate e personaggi reali.

Il presepe non è solo una rappresentazione visiva, ma un’esperienza emozionante che richiama le radici profonde del Natale, rendendolo un appuntamento imperdibile per residenti e turisti.

L’accensione del grande albero di Natale, alto 14 metri, è uno dei momenti più attesi. Durante la festa dell’Immacolata, l’albero si illumina a ritmo di musica, accompagnato dalle voci di un coro che intona i classici natalizi.

Per i più piccoli, sono previste attività speciali come la caccia al tesoro del minifacchino, un gioco divertente che permette ai bambini di esplorare il villaggio in modo interattivo.