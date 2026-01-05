Un viaggio unico tra Abruzzo e Molise a bordo di treni storici: paesaggi innevati, borghi suggestivi, mercatini natalizi e tradizioni locali per un turismo sostenibile

Tra le esperienze più suggestive da vivere in inverno in Italia, spicca senza dubbio il viaggio a bordo della Transiberiana d’Italia, un percorso ferroviario unico che attraversa i paesaggi innevati dell’Appennino centrale, tra Abruzzo e Molise. Questo itinerario, noto anche come Ferrovia dei Parchi, offre un’immersione totale nella natura di montagna, nei borghi storici e nelle tradizioni natalizie più autentiche, con un fascino senza tempo che richiama atmosfere di altri tempi.

La Ferrovia Sulmona-Isernia, inaugurata nel 1897, è una delle linee ferroviarie più suggestive e impegnative dal punto di vista tecnico realizzate in Italia, tanto da essere definita un vero e proprio capolavoro di ingegneria civile. L’idea di questa ferrovia nacque subito dopo l’Unità d’Italia, con la legge Baccarini del 1879, che prevedeva di collegare l’Adriatico al Tirreno attraversando l’Appennino.

La linea attraversa territori di grande pregio ambientale, toccando il Parco Nazionale della Majella e lambendo il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, motivo per cui è soprannominata anche “Ferrovia dei Parchi”.

Il nome “Transiberiana d’Italia” è stato coniato negli anni ’80 dal giornalista Luciano Zeppegno, che paragonò la neve abbondante degli altipiani maggiori d’Abruzzo ai paesaggi della Siberia, dando così vita a un’immagine suggestiva che ancora oggi caratterizza questa linea storica.

L’esperienza invernale a bordo del treno sulla neve tra borghi e paesaggi mozzafiato

Durante la stagione invernale, la Transiberiana d’Italia si trasforma in un viaggio magico da vivere a bordo di treni storici degli anni ’20 e ’30, restaurati e riscaldati per garantire comfort e atmosfera d’altri tempi. Il lento incedere del convoglio permette di godere appieno della natura circostante: boschi innevati, panorami montani mozzafiato e borghi che sembrano presepi viventi.

Le corse turistiche sono organizzate principalmente con partenza e ritorno da Sulmona, città ricca di storia e famosa per i suoi confetti artigianali, con un centro storico da visitare prima di salire a bordo. Il percorso include tappe di grande fascino come Campo di Giove, che durante le festività si trasforma in un autentico villaggio di Natale con mercatini artigianali e specialità gastronomiche locali, e Roccaraso, la regina della neve e meta sciistica molto apprezzata, dove le tradizionali casette di legno e le luci dei mercatini creano un’atmosfera suggestiva.

Il viaggio si snoda tra viadotti panoramici, gallerie e paesaggi incantati, con soste che consentono di vivere appieno la magia del Natale e della tradizione montana, in un contesto di turismo lento e sostenibile che valorizza le eccellenze locali.

Da gennaio a marzo 2026, si svolgono i Treni della Neve, dedicati a chi desidera esplorare le località sciistiche e i paesaggi innevati dell’Appennino.

La prenotazione dei biglietti è possibile esclusivamente online sul sito ufficiale www.ferroviadeiparchi.it. Vista l’elevata richiesta è fondamentale pianificare con largo anticipo, spesso anche uno o due mesi prima della partenza. I posti sono limitati e il rischio di sold-out è molto alto.

Il prezzo del biglietto per un viaggio di andata e ritorno in giornata parte da circa 55 euro a persona per gli adulti, con tariffe agevolate per i bambini. Sono disponibili anche pacchetti completi che includono soggiorno in hotel, visite guidate e pasti, particolarmente indicati per chi proviene da fuori regione e desidera un’esperienza turistica completa.

Chi sceglie questa esperienza avrà la possibilità di vivere una vacanza immersa nella magia dell’inverno, tra paesaggi imbiancati e l’accoglienza calorosa delle comunità locali, in un viaggio lento che restituisce tempo e emozioni.