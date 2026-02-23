Qui con me, il testo della canzone di Serena Brancale a Sanremo 2026
Qui con me, il testo della canzone di Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026.
C’è una canzone alla radio che suona e che parla di noi.
Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai.
E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,
in questo silenzio sento la tua voce,
calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà
quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi accompagnerà.
E se ti portassi via da quelle stelle
per cancellare il tuo addio dalla mia pelle scalerei la terra e il cielo
anche l’universo intero
per averti ancora qui con me.
E ti parlo come se mi stessi accanto
due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,
e poi guardami ma quanto ti assomiglio
nelle mani, nell’amore che mettevi ogni volta nelle cose
ed ogni giorno era sempre da festeggiare
Sono anch’io così
Noi così simili
Noi così simili
Rip. ritornello
Quanta vita ruba il tempo
Oltre i limiti ti sento
So che sei ancora qui con me.
Con me, con me