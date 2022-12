Religioni e Massoneria a convegno su un tema arduo, la Pace. Titolo: “Per una ecologia della Pace. Dialogo tra Massoneria e Religioni per la tutela della Casa Comune”.

E' il tema del convegno-dibattito organizzato a Matera dalla Fondazione Grande Oriente d'Italia in collaborazione con l'Associazione "Quinto Orazio Flacco" di Matera".

Ne scrive con rara capacità di sintesi, Michele Capolupo su Sassilive. Ecco il suo report.

Recuperare il rapporto tra Uomo e Creato, rispettando le peculiarità di risorse che non sono inesauribili e che pertanto mettono a rischio l’esistenza dell’umanità. Come dimostrano gli effetti delle alterazioni climatiche e i conflitti in corso in varie parti del Pianeta, anche a causa di logiche di sfruttamento economico e di riposizionamento egemonico che stanno minando libertà, democrazia, rapporti tra i popoli. E per farlo occorre lavorare a una “Ecologia della Pace’’.

Il convegno ha coinvolto le maggiori confessioni religiose monoteiste. Al tavolo si sono ritrovati il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi, il teologo Don Paul Renner in rappresentanza della Chiesa Cattolica, l’Ecumenico ortodosso Mircea Gheordunescu, Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Romania, già Console Generale per il Nord Italia, il rappresentante della Comunità Religiosa Islamica Izzedin Elzir, Imam di Firenze, il rappresentante della Chiesa Evangelica Valdese, il teologo Pastore Pavel Gajewski. E’ intervenuto anche Roberto Biancorosso, storico della Massoneria.

I lavori sono stati coordinati dal giornalista Franco Martina.

È importante, è stato sottolineato, rafforzare il dialogo e la collaborazione con le diverse confessioni religiose.

Il secolo scorso ha visto le principali confessioni religiose muovere passi importanti verso il Dialogo e la Pace; il nuovo secolo presenta sfide inedite e obiettivi comuni, che la Libera Muratoria, come Centro di Unione, non può ignorare: il dialogo può divenire la soluzione ai conflitti di cui l’epoca attuale è testimone e vittima.

Il consumo indiscriminato e l’abuso delle risorse del nostro pianeta Terra ci hanno condotto verso una situazione che si fa ogni giorno meno sostenibile, e la logica ci impone di ritenere che arriverà un momento in cui la drasticità della situazione ci imporrà scelte altrettanto drastiche.

Convinti come siamo che la meravigliosa Casa che abitiamo insieme ci sia stata affidata – chiunque ne sia l’Autore – perché la custodissimo in pace ed armonia, e non perché la distruggessimo con indifferenza e disprezzo, interroghiamo – con il rispetto che da sempre contraddistingue la nostra Istituzione – alcuni rappresentanti delle principali Religioni dell’occidente, per disporci all’ascolto e senza sottrarci al confronto, su questi temi, che ci paiono di estrema, incalzante attualità: il rispetto, l’ambiente, la pace.