Rendi splendenti i tuoi rubinetti così: con questo trucco degli hotel potrai addirittura specchiarti

Con il trucco degli hotel anche i rubinetti in casa torneranno splendenti: basterà un solo ingrediente e la differenza si vedrà subito.

Quando si tratta di pulizie domestiche, sono davvero svariate le faccende a cui bisogna dedicarsi quotidianamente. Non solo per rimuovere lo sporco, ma soprattutto per impedire la formazione di germi e batteri. Un’impresa sicuramente non piacevole, soprattutto se c’è tanto da fare e la casa è anche piuttosto grande.

Inoltre, il più delle volte, ci sono delle cose che accadono ben oltre la nostra volontà e che vanificano in pochi secondi tutta la fatica spesa. Una di queste è la formazione del calcare che impedisce il corretto defluire dell’acqua, rendendo i rubinetti spenti ed opachi. Per non parlare poi delle macchie che lascia lungo il suo passaggio.

Rimuovere del tutto il calcare è quasi praticamente impossibile, tuttavia, esistono alcuni trucchetti da poter provare per rendere le cose più facili e veloci e soprattutto per far tornare i rubinetti al loro originale splendore.

Rubinetti splendenti con un solo ingrediente: il trucco che usano anche negli hotel

Se si ha la sfortuna di avere in casa un’acqua particolarmente calcarea, si è consapevoli dei danni che questo può provocare. Eliminarlo del tutto non si può, tranne nel caso in cui si opti per installare degli addolcitori in casa, ma se così non fosse, sarà necessario trovare qualche piccolo stratagemma per riuscire almeno ad eliminare le macchie e gli aloni.

Fortunatamente, in casa c’è già tutto il necessario per far tornare a splendere i rubinetti e anche i lavandini. Basterà davvero poco e anche gli aloni più ostinati andranno definitivamente via. Un trucchetto geniale, che usano anche nei migliori hotel e che adesso diventerà il più utilizzato anche nelle nostre case.

Negli hotel, dove la pulizia deve essere sempre al massimo, così come l’igiene, adottano tantissimi piccoli trucchetti per rendere tutto meno faticoso pur non trascurando nulla. Ebbene, ci farà comodo sapere che basterà usare del semplice aceto per eliminare ogni macchia dai rubinetti. Via ogni tipo di alone e ogni incrostazione che li rende spenti ed opachi.

Si dovrà prendere un panno in microfibra e bagnarlo completamente con l’aceto. A questo punto si prende il panno e si avvolge intorno al rubinetto. Si lascerà agire per qualche minuto e infine si risciacquerà e si asciugherà con un panno pulito. Basterà questo per vedere subito la brillantezza che mancava da tempo.

Per quanto riguarda i filtrini dei rubinetti invece, basterà svitarli e immergerli completamente nell’aceto. Anche in questo caso il calcare verrà completamente sciolto e una volta montanti nuovamente, l’acqua uscirà senza alcun impedimento.