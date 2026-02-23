Resta con me, il testo della canzone delle Bambole di Pezza a Sanremo 2026
Resta con me, il testo della canzone delle Bambole di Pezza al Festival di Sanremo 2026.
Volevo dirti in queste notti
Ti penso ancora
Che la mia vita da quel giorno
È un’altra storia
E a volte per cambiare tutto
Basta una parola
Per diventare ciò che sono
Ho camminato sola
Sono una donna che non guarda in faccia niente
Mi hanno guardato male ma è il giudizio della gente
Quando ti senti stanca dalle delusioni
E l’unica certezza sono le canzoni
E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui
Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così
Con il cuore in gola senza lacrime e paura
Con le braccia aperte per gridare
Resta con me in questi tempi di odio
Tu resta con me
Anche se tutto questo ci cambierà
Adesso sono io
A dirti che ho bisogno
A dirti in questo posto sembra tutto una follia
Resta con me
Resta con me
Ho fatto sogni senza mai
Chiudere gli occhi
Vissuto vite che non sai se immaginarti
Ho visto uomini per bene andare in pezzi
E ho visto uomini di strada tornare onesti
E pezzi di giornali sparsi nella mia testa
Una ragazza una chitarra e una tempesta
Questi non sanno cosa provo dentro
Come una foglia sempre stata al vento
Rip. ritornello
E allora dimmi se conosci un modo per dimenticare i guai
Per noi che siamo stati sempre appesi a un filo
Aspettami nell’alba di questo mattino
Ho superato anni come questi
E avrei voluto dirti
Rip. ritornello