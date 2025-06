Nuovo richiamo per Ferrero: l’azienda ha annunciato il ritiro di 11 lotti di un prodotto a causa di una assenza sulla confezione.

Il provvedimento è stato segnalato dalle principali catene di supermercati tra cui Coop, Decò, Esselunga e Bennet, che hanno immediatamente ritirato i prodotti dagli scaffali.

Il prodotto interessato dal richiamo è il vasetto da 230 grammi (470 ml) di gelato alla Nutella, il cui richiamo è stato motivato dalla mancata presenza dell’elenco ingredienti in lingua italiana, elemento obbligatorio per la vendita sul territorio nazionale. I lotti coinvolti sono i seguenti, con rispettive date di scadenza:

L354E32A00 (12 giugno 2026)

L355E32B00 e L355E32C00 (13 giugno 2026)

L356E32B00, L356E32C00 e L356E32D00 (14 giugno 2026)

L357E32A00 e L357E32B00 (15 giugno 2026)

L007K32A00 e L007K32B00 (1 luglio 2026)

L008K32A00 (2 luglio 2026)

Questi prodotti sono stati distribuiti da Ferrero Commerciale Italia Srl e sono stati ritirati dal mercato per garantire la trasparenza e la sicurezza alimentare dei consumatori italiani.

Indicazioni per i consumatori e precedenti richiami

Ferrero ha comunicato che per chi avesse già acquistato uno dei vasetti richiamati è possibile consultare la lista ingredienti in italiano attraverso i canali ufficiali: il sito web della società o il numero verde dedicato 800 909690. L’azienda sottolinea l’importanza di questa misura soprattutto per coloro che soffrono di allergie alimentari, per evitare rischi legati a possibili reazioni dovute a ingredienti non dichiarati in lingua italiana.

Non si tratta di un episodio isolato: nel giugno 2024, a meno di una settimana dal lancio nei supermercati, Ferrero aveva già richiamato un lotto di Nutella Ice Cream Pot per lo stesso motivo, evidenziando la necessità di un maggiore controllo sulle etichette di questo prodotto.

Fondata nel 1946 ad Alba, Ferrero è uno dei gruppi dolciari italiani più importanti nel mondo, con un fatturato di circa 17 miliardi di euro nel 2023 e oltre 47.000 dipendenti in 55 paesi. Il gruppo è noto per i suoi prodotti iconici, tra cui Nutella, Kinder, Tic Tac e Ferrero Rocher, e si impegna a mantenere elevati standard di qualità, sicurezza alimentare e trasparenza verso i consumatori.

Il richiamo di questi lotti di Nutella Ice Cream Pot si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alle normative europee e italiane sull’etichettatura degli alimenti, che prevedono l’obbligo di riportare in lingua italiana tutte le informazioni relative agli ingredienti per tutelare i consumatori nazionali.

Dal primo gennaio 2025, il portale Il Fatto Alimentare ha registrato 117 richiami riguardanti complessivamente 329 prodotti di diverse aziende alimentari, segnalando così una crescente attenzione verso la sicurezza e la trasparenza nell’industria alimentare.

Dove trovare informazioni aggiornate e contatti per il richiamo

Per chi desidera verificare se il prodotto in proprio possesso rientra tra quelli ritirati, Ferrero suggerisce di consultare il proprio sito ufficiale o di utilizzare il numero verde gratuito 800 909690. Questi strumenti permettono di ottenere la lista completa degli ingredienti in italiano e di ricevere assistenza diretta.

Le catene di supermercati coinvolte, come Coop, Decò, Esselunga e Bennet, hanno già rimosso i lotti interessati dai loro punti vendita e invitano i clienti a non consumare il prodotto senza aver prima controllato attentamente l’etichettatura.

Questo nuovo richiamo testimonia l’impegno di Ferrero, azienda leader del settore dolciario, nel garantire la massima conformità alle normative e la tutela della salute dei consumatori, soprattutto in un mercato in cui la trasparenza è diventata un requisito imprescindibile.