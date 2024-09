Ritirato un lotto Simmenthal dai supermercati per possibile difetto di chiusura, ecco qual è

Il Ministero della Salute ha recentemente diffuso un importante avviso riguardante un richiamo alimentare che interessa un lotto specifico di Simmenthal, il celebre piatto pronto a base di carne bovina in gelatina vegetale. La segnalazione, emessa il 29 agosto, riguarda il lotto G156, prodotto e distribuito da Bolton Food S.p.A., con sede in Via Matteotti 2, Aprilia, in provincia di Latina. La confezione interessata è quella da 3 x 140 grammi, con data di scadenza fissata al 31 dicembre 2028.

Dettagli sul richiamo, difetto di chiusura delle scatole

Il richiamo è stato reso necessario a causa di un potenziale difetto di chiusura delle scatole, che potrebbe compromettere la sicurezza alimentare del prodotto. Anche se al momento non sono stati segnalati casi di intossicazione o altri incidenti, il Ministero della Salute ha deciso di agire in via precauzionale. Nel comunicato ufficiale, infatti, si raccomanda ai consumatori di non consumare il prodotto appartenente al lotto G156 e di restituirlo immediatamente al punto vendita dove è stato acquistato.

Altri richiami recenti

Negli ultimi mesi, il numero di allerte alimentari è in costante aumento, segnalando una maggiore attenzione alla sicurezza alimentare. Ad esempio, solo il mese scorso, il Ministero della Salute ha richiamato due lotti di mais venduti in confezioni da 500 grammi per la possibile presenza di sassolini. Poco prima, un lotto di pancetta affumicata della ditta Salumificio Pianellese Srl per Aspiag Service Srl è stato ritirato dal mercato a causa di un errore nella data di scadenza.

Inoltre, sono stati segnalati ritiri per un lotto di taralli per celiaci che contenevano glutine non dichiarato e per una tartare di carne di scottona a marchio Lidl per una possibile contaminazione da salmonella. All’inizio del mese, alcuni tranci di pesce spada commercializzati da D.I.MAR Srl sono stati ritirati per un’eccessiva presenza di mercurio.