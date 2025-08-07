Un’importante novità è in arrivo per gli utenti di WhatsApp, la celebre applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta.

Secondo le ultime scoperte effettuate durante la fase di test, la piattaforma sta sviluppando una funzione innovativa che permetterà di inviare e ricevere messaggi anche senza possedere un account o avere l’app installata sul proprio dispositivo. Questa nuova modalità prende il nome di guest chat o chat ospiti.

L’aggiornamento, individuato nella versione beta 2.25.22.13 per Android e distribuito tramite Google Play, introduce la possibilità di avviare conversazioni temporanee con utenti che non dispongono di un profilo WhatsApp. La redazione del sito specializzato WABetaInfo, nota per l’attenta analisi delle novità in sviluppo sull’app, ha fornito i primi dettagli e uno screenshot della funzionalità ancora in fase sperimentale.

Le guest chat rappresentano un cambiamento significativo nel modello di utilizzo di WhatsApp, tradizionalmente legato all’obbligo di registrazione tramite numero di telefono. Grazie a questa modalità, sarà possibile interagire con utenti esterni alla piattaforma, ampliando così le possibilità di comunicazione anche verso chi non ha installato l’app o non intende creare un account.

Limitazioni e caratteristiche delle chat ospiti

Nonostante l’evidente potenziale, la modalità guest presenta alcune limitazioni rilevanti. La più significativa riguarda l’impossibilità, almeno nella versione attuale in fase di test, di inviare o ricevere contenuti multimediali come foto, video e messaggi vocali. Questa restrizione potrebbe essere motivata da ragioni di sicurezza e privacy, oltre che da questioni tecniche legate alla gestione delle comunicazioni con utenti non registrati.

Inoltre, è probabile che le chat ospiti abbiano una durata limitata, pensate per consentire conversazioni rapide e temporanee senza la necessità di un account permanente. Il team di sviluppo di Meta sta monitorando attentamente il feedback degli utenti beta per valutare se mantenere, modificare o eliminare questa funzione prima del rilascio ufficiale.

L’introduzione delle guest chat potrebbe portare a un cambio di paradigma nel settore della messaggistica istantanea, rendendo WhatsApp più accessibile e flessibile. Tuttavia, si pongono questioni importanti in termini di privacy e sicurezza. Permettere l’accesso a utenti non registrati richiede una gestione attenta dei dati e delle autorizzazioni per evitare abusi o spam.

Dal punto di vista commerciale, questa novità potrebbe favorire un ampliamento della base utenti e facilitare l’uso di WhatsApp come strumento di comunicazione anche in contesti temporanei, come nei servizi di assistenza clienti o nelle attività di e-commerce, dove il contatto rapido con utenti non iscritti è spesso richiesto.

Meta, consapevole dell’importanza di questa innovazione, sta raccogliendo dati e opinioni dagli utenti della beta per affinare la funzionalità, che potrebbe rappresentare un passo avanti nell’evoluzione della piattaforma, mantenendo però al centro la protezione degli utenti e la qualità dell’esperienza d’uso.