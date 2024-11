Roma scala cinque posizioni nella classifica “World’s Best Cities Report 2024” di Resonance Consultancy, piazzandosi al sesto posto tra le metropoli con oltre un milione di abitanti. Lo studio, basato su un sondaggio condotto su oltre 22.000 persone in 30 Paesi, valuta le città per attrattiva turistica, qualità della vita e opportunità economiche.

In cima alla classifica per il decimo anno consecutivo resta Londra, seguita da New York, Parigi, Tokyo e Singapore. Tuttavia, Roma brilla soprattutto nelle categorie di “Lovability” e “Livability”, consolidandosi come meta culturale e turistica di rilievo.

Criteri di valutazione

Roma eccelle in “Lovability”, che include ristoranti, cultura, attrazioni, musei, shopping e vita notturna, e in “Livability”, grazie alla qualità dell’aria, agli spazi verdi e al costo degli affitti. In ambito economico (“Prosperity”), invece, la Capitale è ancora meno competitiva rispetto ad altre città.

Tra i punti di forza segnalati dal report, spicca l’offerta culturale: il Pantheon, il Colosseo, San Pietro e i nuovi ritrovamenti archeologici, come la statua di Ercole. Anche la cucina romana riceve riconoscimenti, con ristoranti come Pulejo, Don Pasquale e Romanè, oltre ai moderni rooftop come il Seen dell’hotel Anantara.

Una rinascita turistica e urbana

La “Rome Resurgence” è attribuita alle recenti aperture di hotel di lusso, tra cui Six Senses, Bulgari-Niko Romito, Thompson Rome e Four Seasons, che contribuiscono a un rinnovato fascino dorato. Il sindaco Roberto Gualtieri sottolinea il successo delle politiche di attrazione turistica e investimenti, affermando: “Roma vuole crescere, essere inclusiva e al centro dell’attenzione internazionale”.

L’assessore al Turismo, Alessandro Onorato, aggiunge che grandi eventi e investimenti privati stanno trasformando Roma in una vera metropoli internazionale, consolidando la sua posizione tra le città più amate e visitate al mondo.