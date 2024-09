Rome Future Week 2024: date e programma dell’evento che mette al centro il futuro

Dopo una prima edizione di ampio respiro e grande successo di pubblico è pronta a tornare la Rome Future Week®, iniziativa ideata da Michele Franzese e SCAI Comunicazione e fortemente voluta dall’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, con l’obiettivo di scrivere la parola “futuro” sul libro ideale della Capitale. Roma, una città eterna e millenaria, ma che conserva il suo tratto visionario, dove l’innovazione di Rome Future Week® trova la sua collocazione ideale.

«Quello sul futuro e le nuove tecnologie è troppo spesso un confronto che avviene tra grandi player dell’economia o enti con grandi risorse – ha dichiarato l’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli – Noi abbiamo invece voluto supportare un evento che avesse l’intento, la forza e il linguaggio adeguato a portare questo dibattito tra la gente attraverso il coinvolgimento di associazioni, università, centri ricerca, perché il futuro e soprattutto il modo in cui viene determinato riguarda tutti noi».

Rome Future Week 2024, date e programma

La Rome Future Week® è infatti un appuntamento imperdibile nel panorama dell’innovazione e della tecnologia ed è aperto a tutti. Dal 16 al 22 settembre Roma si trasformerà in un hub di creatività e progresso, ospitando più di 400 eventi che spaziano dall’intelligenza artificiale al metaverso, dal mondo delle startup all’open innovation, dalla space economy alla mobilità sostenibile.

In questa pagina è possibile prendere visione del programma completo e del calendario eventi.

Come ha dichiarato Michele Franzese, ideatore e organizzatore dell’evento: « Rome Future Week nasce come una provocazione perché abbiamo voluto portare il confronto sul futuro nella città icona della storia e quindi emblema del passato. Oltre 400 eventi, distribuiti in 260 location, 20 grandi temi (primo tra tutti l’AI) e un’organizzazione che coinvolge oltre 6000 persone, porteranno un’ondata di futuro in ogni angolo della città con l’obiettivo di coinvolgere quanto più possibile la cittadinanza con un’attenzione particolare per i giovani».

La Conferenza Stampa è stata l’occasione per presentare il ricco programma degli eventi, tra cui: hackathon, tavole rotonde, conferenze e workshop, che coinvolgeranno istituzioni, aziende, investitori e centri di ricerca, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale della città, stimolando la crescita di un ecosistema che possa attrarre anche investimenti e talenti.

Hanno inoltre preso parte alla tavola di presentazione: Carlo Corazza, Capo dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, che ha patrocinato RFW; Irene Baldriga, Delegata per il Public Engagement della Sapienza Università di Roma, che oltre ad aver patrocinato RFW ospiterà diverse iniziative nel corso della settimana; Floriana Ferrara, IBM CSR Country Manager IBM che, offrendo ai giovani corsi sull’Intelligenza Artificiale, ha contribuito al progetto Future Explorer. E ancora: Claudia Rutigliano, Scientific Coordinator Fondazione MSD, promotrice di un evento su un tema significativo come quello dell’inclusività delle cure; Alfredo Maria Becchetti, Presidente di Infratel, società che ha organizzato un importante evento sull’AI; e Romolo Guasco, Direttore Confcommercio Roma, main partner del progetto RFW.

Proprio lui ha precisato come Confcommercio, main partner del progetto RFW, abbia «sposato questa importante iniziativa già nella prima edizione e è diventando quest’anno main partner, sostanzialmente per due ragioni. Da una parte riteniamo che ci sia un grande bisogno di innovazione nel commercio, soprattutto per quanto riguarda i processi che vanno a migliorare quello che viene definito il pluralismo del sistema della distribuzione commerciale. Dall’altra – conclude – perché non c’è innovazione senza una corretta definizione dei rapporti di lavoro attraverso i contratti collettivi di lavoro, che Confcommercio ha recentemente rinnovato, e proprio di questo parleremo in alcuni degli eventi organizzati all’interno di Rome Future Week».