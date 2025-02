Importanti novità in arrivo per chi viaggia con Ryanair. A partire da maggio 2025, entreranno in vigore nuove regole che riguarderanno bagagli, check-in e multe per i passeggeri. Ecco nel dettaglio cosa cambierà.

Bagagli a mano, nuove restrizioni

Ryanair introduce una stretta sulle dimensioni dei bagagli a mano. I passeggeri potranno continuare a portare una piccola borsetta delle dimensioni massime di 40x20x25 cm, da riporre sotto il sedile. Tuttavia, se il bagaglio dovesse superare queste misure, si rischia una multa di 70 euro. Rimane la possibilità di acquistare l’opzione Priority Boarding per portare a bordo un secondo bagaglio da sistemare nella cappelliera. Per i bagagli più voluminosi, resta obbligatorio l’imbarco in stiva.

Check-in solo digitale

Un altro cambiamento significativo riguarda l’eliminazione delle carte d’imbarco cartacee. A partire da maggio 2025, i passeggeri dovranno effettuare il check-in esclusivamente tramite l’app o il sito della compagnia e scaricare la carta d’imbarco con il Qr code su smartphone o altro dispositivo digitale. Attualmente, chi dimentica di effettuare il check-in online può pagare 23 euro per la stampa in aeroporto, ma questa opzione verrà eliminata. Chi arriverà al terminal senza il documento digitale rischierà una multa di circa 60 euro. Sarà ancora possibile stampare il biglietto a casa o in ufficio, ma non in aeroporto.

Tempi d’arrivo e sanzioni per i ritardatari

Ryanair raccomanda ai passeggeri di presentarsi in aeroporto almeno 40 minuti prima della partenza del volo. Chi effettua il check-in in ritardo o arriva dopo un’ora dalla partenza rischia una multa di circa 120 euro. Questa misura punta a ridurre ritardi e migliorare l’efficienza delle operazioni di imbarco.