Sai qual è la città più maleducata di Italia? La classifica (inaspettata)

Resterete forse sorpresi nel sapere qual è la città più maleducata di Italia, ecco la classifica che nessuno si aspetta.

C’è chi si è preso la briga di analizzare i comportamenti degli italiani per poi andare a stilare una vera e propria classifica delle città più maleducate di tutta Italia. E dobbiamo dire che il risultato che è emerso è di certo interessante e per certi versi sorprendente.

Per sapere tutti i dettagli di questa ricerca vediamo di seguito prima di tutto chi l’ha condotta e poi quali sono stati i temi analizzati e infine le posizioni delle varie città che non brillano per educazione

La classifica che non ci si aspetta, ecco qual è la città più maleducata di tutta Italia

Nella vita di ogni giorno tutti abbiamo avuto a che fare con delle persone sgarbate o addirittura maleducate, dalla persona che spinge per poter salire in metro a quella che non si alza per cedere il posto agli anziani, da chi tenta di fare il furbo e saltare la fila alle poste a chi non fa passare i pedoni sulle strisce pedonali e anzi, accelera sfrecciando nonostante, tra l’altro, ci sia il divieto di andare oltre i 30 km all’ora.

Di recente abbiamo visto quali sono le città più maleducate d’Italia in base ai risultati di una indagine condotta da Preply che ha presto rimbalzato sulle pagine dei magazine e dei giornali locali.

Entrando più nel dettaglio dello studio condotto e pubblicato da Preply possiamo dire che sono stati interrogati un totale di 1.558 abitanti presi a campione in 19 città italiane diverse. Le interviste hanno permesso di fare luce sugli atteggiamenti degli italiani, soprattutto per quanto riguarda quelli che mostrano maleducazione.

Facciamo alcuni esempi: non dare la mancia, stare al telefono mentre si sta in compagnia delle altre persone o anche in pubblico tra gli sconosciuti, non dare la precedenza nel traffico, ecc.

Ebbene, a quanto pare la classifica delle città più maleducate d’Italia vede al primo posto Venezia. Al link trovate anche le altre posizioni con i dettagli. Ma a proposito di dettagli, sapete qual è il comportamento più diffuso e maggiormente percepito come maleducato? Il guardare dei video in pubblico a volume alto.

Invece la classifica opposta, ossia quella che determina quali sono le città più educate in Italia vede al primo posto Padova, al secondo posto Firenze e al terzo posto Modena. Chissà se siete d’accordo con i risultati di questa ricerca!