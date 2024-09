La classifica delle città più maleducate di Italia: l’elenco (che sorprenderà tutti)

Scoprite subito se anche la vostra si trova tra le città più maleducate di tutta Italia, l’elenco è sorprendente e fa riflettere.

Non è una novità che molti cittadini si lamentino del degrado delle proprie città e diano la colpa alla politica che fa poco o niente per arginare certi fenomeni, ma oggi non analizzeremo questo argomento, andiamo invece a svelare la classifica delle città più maleducate d’Italia.

Voi siete sicuri di comportarvi sempre in modo educato quando siete in presenza di altre persone? Questa classifica che vi proponiamo potrebbe sorprendervi, anche perché tratta di alcuni atteggiamenti sono giudicati inappropriati e che tante persone invece assumono, a prescindere dall’età.

L’elenco delle città più maleducate d’Italia, la classifica aggiornata

Il dato è aggiornato 2024 e si riferisce a un totale di 19 città da Nord a Sud Italia, lo studio è stato il risultato di analisi svolte su interviste a 1.558 abitanti che hanno espresso il loro parere.

I comportamenti analizzati sono 12, vanno dal parlare al telefono o visualizzare video in pubblico al saltare la fila mentre si è in coda agli sportelli. Ma si parla anche del codice stradale visto che tra gli atteggiamenti ritenuti maleducati c’è il non dare la precedenza ai pedoni mentre si è alla guida della propria auto.

Comunque i dati raccolti hanno permesso di ottenere un punteggio per ciascun comportamento e ciascuna città, con il quale si è arrivati al calcolo del punteggio complessivo che ha portato alla stesura della classifica che vi riportiamo di seguito.

1. Venezia

2. Catania

3. Parma

4. Milano

5. Brescia

6. Roma

7. Genova

8. Trieste

9. Torino

10. Taranto

Sul podio delle città più maleducate d’Italia troviamo Venezia, Catania e Parma. Rispetto al punteggio medio di maleducazione di 6,10 su una scala da uno a dieci, queste aree metropolitane hanno raggiunto rispettivamente 6,55, 6,52 e 6,51.

Le analisi sono state effettuate dal sito di studi online Preply.com che ha preso in esame le risposte dei partecipanti al sondaggio condotto da Censuswide, residenti da almeno 12 mesi in Italia. Sul totale dei partecipanti, il 49,3% si identifica come uomo e il 50,7% come donna.

In base ai loro dati ci sono solo cinque città in cui gli abitanti risultano essere più maleducati di chi viene da fuori: Bari, Roma, Taranto, Catania e Palermo. Dall’altro lato, troviamo le cinque città in cui chi viene da fuori è considerato dagli abitanti più maleducato, cioè Milano, Firenze, Parma e Modena.

Infine, Padova è la città più educata, mentre Messina ha ottenuto il titolo di città più generosa d’Italia, dove gli abitanti sono più propensi a lasciare mance si lavoratori della ristorazione e del settore alberghiero. Se poi volete sapere quali sono le città dove si impreca e bestemmia di più, leggete qui.