Saki Tamogami, la donna più frugale del Giappone che spende soltanto poco più di un euro al giorno per il cibo

Saki Tamogami, agente immobiliare di trentasette anni, è nota in Giappone come la donna più frugale del Paese. “Non comprare mai niente che non sia in saldo!” è il motto di Saki, che negli ultimi 15 anni afferma di aver risparmiato abbastanza soldi per comprare tre case, un obiettivo che si era prefissata già a 19 anni.

La storia di Saki

Ma come ci è riuscita? Regola numero uno: non comprare vestiti nuovi, accetta capi usati dai familiari e, in generale, cura quelli che già possiedi. Regola numero due: taglio drastico alle spese alimentari. Compra, insomma, dei cibi economici: lei dice di comprare principalmente noodles, toast e ravanelli, possibilmente scontati.

Dopo 8 anni di vita frugale, Tamogami dice di aver acquistato la sua prima casa (del valore di 10 milioni di yen, circa 69mila dollari) a Saitama, a nord di Tokyo. E nel 2019, aveva già raggiunto il suo obiettivo di possedere tre case. Sempre nel 2019, Saki Tamogami è stata intervistata dalla trasmissione televisiva giapponese Happy! Bomby Girl, dove ha scioccato l’intero Paese con la sua estrema frugalità. Durante il programma, la donna ha parlato in dettaglio della sua passione per il risparmio, rivelando che raramente superava il budget autoimposto di 200 yen (1,4 dollari) al giorno per il cibo. Poco più di un euro.

Per farlo, si è sempre affidata principalmente a ingredienti economici, concedendosi di tanto in tanto qualche fetta di salmone acquistata in saldo. E invece di pagare per trucco o parrucchiere, Saki ha raccontato di trasformare i suoi capelli in una fonte di reddito, vendendoli per circa 3.100 yen (20 dollari) quando crescono abbastanza. La donna ha inoltre spiegato di aver affittato la sua prima casa, usando i proventi dell’affitto per pagare il mutuo e continuando così a risparmiare. Nel giro di un paio d’anni ha acquistato una seconda casa per 18 milioni di yen (124.000 dollari), e cinque anni fa ha raggiunto il suo obiettivo di possedere tre case, acquistando la terza proprietà per 37 milioni di yen (256.000 dollari). Nonostante abbia raggiunto il suo traguardo, Saki continua a vivere in modo frugale e a risparmiare denaro per aiutare i gattini abbandonati. Ha inoltre aperto un cat café in una delle sue case e ora dichiara di voler investire presto in nuove proprietà.