Come togliere salsa e unto dai contenitori di plastica? Con questo trucco sarà una passeggiata: segui questi consigli.

I contenitori di plastica sono i nostri più fedeli alleati quando si tratta di conservare il cibo. Hai presente il ricco pranzo della domenica, quello in cui ci si riunisce con la famiglia e si mangiano tante leccornie? Ebbene, di certo qualcosa potrebbe avanzare, per cui sarà necessario metterli in frigo. E come farlo, al meglio? Grazie a dei pratici contenitori di plastica.

Se sei a dieta e lavori all’interno di un ufficio, ma mangiare fuori nell’ora di pausa significherebbe mandarla all’aria, dovrai cucinarti da casa e mettere il cibo in contenitori che metterai in una borsa frigo. Si tratta di una soluzione assai pratica, che aiuta anche a non sgarrare e perdere peso.

Al di là questi esempi che spiegano quanto i suddetti contenitori siano utili, è bene sapere che essi tendono a ungersi, con salse e olio, e come fare pulirli a dovere? A volte, non è affatto semplice, anzi, si fa davvero fatica. Per quanto li si lavi, tendono sempre a dare l’impressione di non essere perfettamente lucidati.

Contenitori di plastica: come pulirli al meglio, senza lasciare tracce di unto

Di solito, gli esperti consigliano di pulire i contenitori di plastica il prima possibile, dopo aver consumato i pasti. Purtroppo, però, se si è a lavoro e ci si è portati il cibo, non si avrà la possibilità di pulirli subito.

Se dunque trascorrono ore, ed essi restano sporchi a lungo, sarà necessario pulirli benissimo con acqua calda e detersivo, ma non solo. Ed è proprio in questo contesto che entra in scena un ingrediente dall’elevato potere sgrassante. Stiamo parlando, naturalmente, del bicarbonato di sodio che andremo a mixare con acqua, fino a creare un composto, da mettere nel contenitore.

Il composto deve restare a riposo per un’ora, per poi aggiungere succo di limone e spruzzarlo. Dopodiché, sciacquare e lavare di nuovo con acqua e detersivo. È molto importante anche l’asciugatura, di solito all’aria, dopodiché è bene mettere a posto i contenitori.

Si tratta di una soluzione molto efficace per pulire al meglio questi preziosi oggetti, utilissimi nella vita quotidiana. A volte, senza di essi saremmo perduti, perché risolvono problemi come quello della dieta, da non sottovalutare.Fare in modo che non vi siano residui di salse e unto è essenziale per poterli utilizzare di nuovo, senza timori.