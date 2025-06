Una situazione di allarme si registra in una delle località balneari più amate di Ibiza, dove si sta verificando un’insolita e preoccupante proliferazione di serpenti biacchi. Questo fenomeno ha destato notevole preoccupazione tra i residenti e i turisti, soprattutto per i rischi legati ai morsi di questi rettili.

Negli ultimi giorni, sulla famosa spiaggia di Ibiza, si è assistito a quella che molti definiscono una vera e propria invasione di serpenti biacchi. Questi serpenti, noti per la loro agilità e per la capacità di mimetizzarsi con l’ambiente circostante, stanno diventando un problema serio, tanto che è stata lanciata un’allerta ufficiale dalle autorità locali.

Il serpente biacco, conosciuto scientificamente come Hierophis viridiflavus, è un rettile tipico di alcune regioni mediterranee e generalmente non aggressivo, ma il contatto con l’uomo può diventare pericoloso. I casi di morsi, seppur rari, sono in aumento e spesso richiedono un immediato ricovero ospedaliero per le cure del caso.

Rischi per la salute e interventi delle autorità

Le segnalazioni di morsi da parte di questi serpenti sono in crescita e, secondo gli esperti sanitari, chi viene pizzicato può correre il rischio di gravi conseguenze, necessitando di cure tempestive in ospedale. Le autorità sanitarie hanno quindi raccomandato di evitare ogni contatto con i rettili e di prestare particolare attenzione durante le passeggiate sulla spiaggia e nelle aree circostanti.

Sono state attivate squadre specializzate per il monitoraggio e il controllo della popolazione di serpenti. L’obiettivo è contenere l’espansione dei biacchi nelle zone di maggiore afflusso turistico, ma la situazione resta delicata, soprattutto in considerazione dell’alta presenza di visitatori in questa stagione.

Secondo gli esperti ambientali, la proliferazione dei serpenti biacchi è legata a una combinazione di fattori climatici e ambientali. Le temperature miti e la riduzione dei predatori naturali hanno creato un habitat ideale per questi rettili, che trovano abbondanza di cibo e rifugi naturali lungo la costa.

Le autorità locali stanno valutando interventi mirati, che comprendono campagne di sensibilizzazione per i turisti e i residenti, oltre a interventi di disinfestazione selettiva e di gestione del territorio per ridurre la presenza dei serpenti nelle aree più frequentate.

Il fenomeno è sotto stretta osservazione anche da parte di biologi e naturalisti, che stanno studiando l’impatto di questa invasione sulla biodiversità locale e sulle attività economiche legate al turismo. La priorità rimane la sicurezza delle persone, ma anche la tutela dell’ecosistema marino e costiero di Ibiza.