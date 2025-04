Allarme dei medici: il consumo assiduo di una bevanda può portare ingenti danni al cervello e contribuire all’insorgenza di cancro.

Un recente studio pubblicato nella rivista Neurology ha messo in evidenza un legame preoccupante tra il consumo eccessivo di alcol e danni permanenti al cervello. Gli autori della ricerca hanno definito il “bere molto” come il consumo di otto o più bevande alcoliche a settimana, un dato che solleva interrogativi significativi sul modo in cui le abitudini di consumo possono influenzare la salute cerebrale a lungo termine.

I risultati allarmanti dello studio: i pericoli dell’alcol per il cervello

La ricerca ha coinvolto un’analisi post-mortem di oltre 1.700 individui, con un’età media di 75 anni al momento della morte. Gli scienziati hanno esaminato i tessuti cerebrali per cercare segni di lesioni cerebrali, inclusa una condizione chiamata arteriolosclerosi ialina, associata a problemi di memoria e cognizione, e grovigli di tau, indicativi di malattia di Alzheimer. I partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi in base ai loro modelli di consumo di alcol.

I risultati sono stati allarmanti: i forti bevitori avevano una probabilità del 133% più alta di sviluppare arteriolosclerosi ialina rispetto ai non bevitori, anche dopo aver considerato altri fattori che possono influenzare la salute cerebrale. Inoltre, i forti bevitori mostravano una maggiore predisposizione a sviluppare grovigli di tau, e avevano una probabilità di morire in media 13 anni prima rispetto a chi non consumava alcol. Questi risultati forniscono evidenze convincenti che legano il consumo eccessivo di alcol a impatti duraturi sul cervello.

L’alcol influisce sul cervello in modi complessi. Nel breve termine, può interrompere le vie di comunicazione cerebrali, rendendo difficile il controllo di funzioni come il pensiero, la coordinazione, l’equilibrio e il giudizio. Un consumo eccessivo di alcol in un breve periodo può compromettere aree chiave del cervello responsabili della respirazione e della frequenza cardiaca. Le persone con disturbi legati all’uso di alcol possono subire cambiamenti cerebrali progressivi che influenzano il pensiero e la cognizione, come nel caso della sindrome di Wernicke-Korsakoff.

Riconoscere i segnali di allerta

Riconoscere i segni di una bevanda problematica in se stessi o nei propri cari è fondamentale. Anche se il bere moderato può non sembrare problematico, il superamento delle soglie consigliate può portare a complicazioni a lungo termine. Segni di un potenziale disturbo da uso di alcol includono la perdita di controllo sul consumo, difficoltà a mantenere impegni lavorativi e familiari, e sintomi fisici come nausea quando si smette di bere.

Infine, il dibattito su se sia necessario astenersi completamente dall’alcol o se sia possibile sviluppare una relazione sana con esso continua. I professionisti della salute generalmente concordano sul fatto che meno alcol è meglio. Sebbene esistano prove che anche un consumo moderato possa avere conseguenze negative, ci sono anche approcci per valutare e migliorare la propria relazione con l’alcol, come iniziative di astinenza temporanea. Queste esperienze possono aiutare le persone a riflettere sulle proprie abitudini e a comprendere meglio come e perché bevono.