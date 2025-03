Questo alimento molto comune può rivelarsi un prezioso alleato contro il cancro. Ecco cosa hanno scoperto i ricercatori.

Tra tutti i tumori diagnostica al mondo, il tumore del colon e del retto rappresenta il 10%, secondo più frequente tra gli uomini (12%) dopo il tumore della prostata, e tra le femmine (11,2%), dopo il tumore della mammella. Storicamente considerato una patologia tipica dell’età avanzata, il cancro del colon-retto è in aumento tra le persone più giovani di 50 anni.

Un alimento comune che quasi certamente tutti conserviamo in frigo potrebbe rivelarsi un prezioso scudo naturale in grado di proteggerci da questo tumore molto diffuso. È quanto annuncia una recente ricerca condotta negli Stati Uniti. I ricercatori hanno scoperto un legame tra le abitudini alimentari e la salute del microbioma intestinale, il che aumenta la protezione da questo genere di tumori.

Cancro, un alimento fa da scudo alla malattia

Stando ai ricercatori del Mass General Brigham consumare due o anche più porzioni di yogurt alla settimana sarebbe un comportamento associato a tassi più bassi di tumori del colon-retto prossimale positivo al Bifidobacterium. Parliamo di un particolare tipo di batterio presente proprio nello yogurt. Si tratta di una specie batterica molto comune.

Circa il 30% dei pazienti ammalati di tumore del colon-retto presentava Bifidobacterium rilevabile nel tessuto tumorale. Lo studio made in USA si è basato su dati provenienti da due importanti ricerche statunitensi che per decenni hanno seguito oltre 150 mila operatori sanitari. Gli scienziati hanno fatto una scoperta significativa tra i 3.079 casi documentati di cancro del colon-retto.

In sostanza in chi consumava con regolarità yogurt il tasso di incidenza, nei tumori positivi al Bifidobacterium, è risultato inferiore del 20%. L’effetto protettivo dello yogurt si è rivelato piuttosto significativo nel caso del cancro del colon prossimale, una forma che solitamente presenta una prognosi più sfavorevole. Lo studio conferma l’ipotesi che yogurt e altri latticini fermentati siano benefici per la salute gastrointestinale.

«Le nostre scoperte suggeriscono che questo effetto protettivo potrebbe essere specifico dei tumori positivi al Bifidobacterium» dichiara il coautore senior dello studio Tomotaka Ugai (Dipartimento di Patologia presso il Brigham and Women’s Health e del Dipartimento di Epidemiologia presso la Harvard T.H. Chan School of Public Health).

Una precisazione fondamentale: dallo studio non è emersa un’associazione significativa tra consumo di yogurt a lungo termine e incidenza complessiva del cancro del colon-retto. L’associazione è stata riscontrata nei tumori positivi al Bifidobacterium, dove il tasso di incidenza tra chi consumava due o più porzioni di yogurt settimanale evidenziava un’incidenza inferiore del 20%,

Il tumore del colon prossimale positivo al Bifidobacterium si manifesta sul lato destro del colon. L’ipotesi degli scienziati è che il consumo abituale di yogurt possa abbassare il rischio di cancro al colon prossimale grazie alla sua azione sul microbioma intestinale. Serviranno ulteriori studi per arrivare a una conclusione definitiva.