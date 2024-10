Come capire se è grasso o ritenzione idrica: quel che non sai

Vediamo come capire se quello che si vede depositato sui fianchi, sui glutei, sull’addome o sulle cosce è grasso o ritenzione idrica.

Grasso o cellulite, come distinguerli? Il grasso che si accumula sotto la pelle e la cellulite, che è la manifestazione più evidente della ritenzione idrica, sono due cose ben distinte e separate che si possono facilmente confondere.

Occorre però distinguerli in modo corretto e capire le varie differenze che li caratterizzano in modo da poter più semplicemente intervenire e trovare dei trattamenti giusti per risolvere le cause che le hanno generati.

Gli indizi che fanno capire se è grasso o ritenzione idrica

Il grasso è un tessuto composto da adipociti ossia delle cellule che sono deputate all’accumulo soprattutto di trigliceridi. Il tessuto adiposo, quindi, cioè la massa grassa che si nota come rotolino sui fianchi o che circonda l’addome non è altro che il grasso contenuto negli adipociti.

Come abbiamo detto, nel corpo umano il grasso tende ad accumularsi soprattutto in alcune aree del corpo che possono variare da donna a uomo. Ad ogni modo possiamo notare maggiore concentrazione di grasso sulle braccia, sulle cosce, sui fianchi e la pancia.

La consistenza del grasso è molliccia e in genere, quanto è in eccesso, si riesce a pizzicare tra le dita. Inoltre la manifestazione del grasso avviene in modo graduale, mano a mano che si prende peso e si accumula fino a diventare, nei casi più gravi, obesità.

Invece le caratteristiche della ritenzione idrica sono abbastanza diverse. Si nota soprattutto a livello di pelle che appare pesante e gonfia, anche arrossata a volte, in determinate zone può presentarsi con il classico aspetto della buccia di arancia che indica la presenza di cellulite.

Quando c’è una ritenzione idrica importante e pericolosa si nota un repentino innalzamento del peso corporeo e la pelle può diventare molto tesa soprattutto nella zona delle caviglia, proprio perché nelle cellule si accumulano liquidi in eccesso che il corpo non riesce a smaltire in modo corretto.

Come combattere grasso e ritenzione idrica

Le migliori strategie per combattere l’accumulo di grasso o la ritenzione idrica si praticano mangiando bene, cioè seguendo una corretta alimentazione, e facendo sport o comunque un tipo di attività fisica ogni giorno.

Bisogna diminuire i grassi e gli zuccheri a tavola, abbassare la dose di sale giornaliera che non dovrebbe mai superare i 5 grammi complessivi, seguire una dieta contro la ritenzione idrica, camminare ogni giorno tenendo presente quanti passi ci vogliono per dimagrire e seguire uno stile di vita sano che comprende dormire a sufficienza e l’eliminazione di alcol e fumo.