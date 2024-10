È tornata la scabbia, allarme in Gran Bretagna, centinaia di persone nello Yorkshire, nel Nord dell’Inghilterra, sono state ricoverate in ospedale a causa di questa malattia della pelle.

I dati del Servizio Sanitario Nazionale indicano un aumento delle diagnosi di scabbia, un’eruzione cutanea provocata da piccoli acari che si annidano nella pelle. Sebbene in genere non sia grave e possa essere curata con creme o lozioni, può causare un forte prurito.

La scabbia causata dalla povertà

Gli esperti attribuiscono l’aumento di malattie come morbillo, pertosse e scabbia alla povertà e al calo dei tassi di vaccinazione. Anche i casi di morbillo e pertosse stanno aumentando in molte regioni.

A Doncaster e York, il morbillo era più diffuso, con 20 diagnosi a Doncaster, rispetto a nessuna dell’anno precedente, e dieci a York, sempre con nessuna dell’anno precedente. Il morbillo inizia solitamente con sintomi simili al raffreddore prima di trasformarsi in un’eruzione cutanea.

Se si diffonde ai polmoni o al cervello, può causare gravi complicazioni.

In tutta l’Inghilterra, le visite ospedaliere che hanno portato a una diagnosi di morbillo sono aumentate di cinque volte, fino a 2.305 visite l’anno scorso. Si è trattato del più grande incremento tra tutte le patologie con almeno 1.000 ricoveri ospedalieri in Inghilterra.

I casi di pertosse sono triplicati, raggiungendo la cifra sbalorditiva di 1.696 diagnosi quest’anno, mentre le infezioni da scabbia sono aumentate del 66%, con 5.661 diagnosi primarie e secondarie registrate.

Gwen Nightingale, vicedirettrice di Healthy Lives presso la Health Foundation, ha sottolineato il legame tra povertà e diffusione delle malattie.

“Non avere un reddito sufficiente a sostenere uno standard di vita di base può avere un impatto negativo sulla salute, attraverso fattori come case fredde e umide o l’impossibilità di accedere a cibi sani. Anche lo stress di vivere con un reddito basso può avere un impatto negativo sulla salute”, ha affermato.

“Il governo ha la possibilità di scegliere se perpetuare o meno l’attuale numero di famiglie che vivono in povertà”.

E poi c’è il morbillo

L’autorità sanitaria britannica ha lanciato un avvertimento: l’impennata di ricoveri ospedalieri per morbillo potrebbe essere un segnale di avvertimento di un calo dei tassi di vaccinazione. Un portavoce ha dichiarato: “Oltre al morbillo, molti bambini non sono protetti anche da altre gravi malattie, tra cui pertosse, meningite , difterite e poliomielite. È particolarmente tragico vedere bambini soffrire quando queste malattie sono così facilmente prevenibili”.

Steve Russell, direttore nazionale per le vaccinazioni e gli screening del Servizio sanitario nazionale, ha espresso la sua preoccupazione: “Queste cifre preoccupanti evidenziano che troppi bambini non sono ancora completamente protetti contro malattie come il morbillo e la pertosse, che possono causare gravi patologie ma sono prevenibili”.