Ecco come possiamo distruggere la salute del nostro cervello: Khyati Jain su Medium.com individua “4 stupide abitudini quotidiane”.

Il nostro stile di vita, scrive Khyati Jain, è un toccante promemoria di ciò che siamo diventati come società. Stiamo correndo su un tapis roulant edonistico alimentato dal consumismo.

Non importa cosa facciamo o non facciamo, non possiamo scendere da questo tapis roulant e, cosa ancora peggiore, aumenta il ritmo dopo ogni minuto che passa.

E questo stile di vita porta ad abitudini che finiscono per danneggiare la salute del tuo cervello poiché questa vita frenetica crollerà e brucerà il tuo cervello.

Ecco le quattro principali abitudini mortali per la salute del cervello

Lo stile di vita influisce sulla tua salute più di quanto pensi, avverte

Khyati Jain, piccole abitudini nel tempo si sommano e distruggono la tua concentrazione.

Hai più probabilità di essere distratto se segui queste abitudini, che sono difficili da non adottare in questo momento e in questo giorno.

Ma la consapevolezza può aiutarti a recuperare la tua capacità di attenzione, quindi abbandona queste abitudini per una migliore produttività e concentrazione.

1. Distruggi la tua prima ora del mattino

Quindi ora lavori in modalità pilota automatico dal momento in cui apri gli occhi. Il primo compito al mattino è accendere il computer portatile o scorrere il telefono prima ancora di alzarci dal letto.

Non è solo un’abitudine, ma un riflesso, controlli il telefono o accendi il computer portatile non appena ti svegli.

Questa abitudine apparentemente sciocca è mortale per la salute del tuo cervello. Scarichi informazioni sul tuo cervello prima ancora che possa comprendere qualcosa.

Influisce sulla tua funzione cognitiva e porta alla nebbia cerebrale, che può influenzare la qualità del tuo lavoro e la produttività.

Ecco cosa devi fare invece:-

Una routine mattutina è difficile da creare e ancora più difficile da seguire, ma c’è un’abitudine semplice che puoi fare ogni giorno per una migliore salute mentale.

La luce del mattino è essenziale per mantenere un ritmo circadiano ben sincronizzato che garantisca una buona notte di sonno. L’ideale sarebbe crogiolarsi nella luce del mattino entro 10-15 minuti dal risveglio, così da avere solo il tempo di una rapida visita in bagno ogni mattina prima di uscire alla luce.

2. Stai vivendo la tua vita in modalità pilota automatico

I ricercatori hanno creato una scheda di valutazione della cura del cervello che valuta la salute del tuo cervello in base ai tuoi input, contiene fattori di stile di vita e abitudini sociali che possiamo allenare per migliorare la salute del cervello.

E un fattore fondamentale per una migliore salute del cervello è lo “scopo della vita”. I filosofi si stanno scervellando per trovare “il significato della vita”, quindi non caricarti di questo peso, trova invece il significato della “tua” vita.

Le nostre vite ruotano attorno al lavoro dalla mattina alla sera per tutto il giorno, programmi la tua giornata in base al lavoro, quindi dovrebbe essere uno dei motivi per cui ti alzi dal letto.

Essere un esperto di Excel è una buona abilità, ma non sazierà mai la propria passione. Devi svolgere i compiti noiosi nel tuo lavoro, ma non dovrebbe essere l’unica cosa che fai. Il tuo lavoro dovrebbe sfidarti ed entusiasmarti, dovrebbe solleticare i tuoi muscoli creativi.

Quindi, devi conoscere il motivo del tuo lavoro altrimenti inizierai a trattarlo come un compito infinito.

Ecco cosa devi fare invece:-

Trovare lo scopo della propria vita non è un’impresa da poco, ci vuole una vita per esserne certi. Quindi, dilettati nei tuoi hobby piuttosto che trovare uno scopo.

Più lavori sui tuoi hobby, più si avvicinano a diventare lo scopo della tua vita. Quindi, investi tempo ed energia per far evolvere il tuo hobby.

Ci vuole tempo per diventare bravi in ​​qualcosa, ma una volta che ci riesci, creerai lo scopo della tua vita attorno a quell’hobby. È così che ho iniziato a scrivere.

Quindi, prova nuovi hobby che hai sempre voluto imparare, sii coerente con loro e forse finirai per trovare lo scopo della tua vita. Altrimenti, puoi almeno guadagnarci qualche soldo.

3. Stai fallendo anche nell’evasione

Il binge-watching è la forma di evasione più preferita in quanto ha un ROI elevato. Puoi trasmettere contenuti da infinite opzioni a un prezzo nominale.

È facile, economico e divertente, la combinazione perfetta per l’evasione quotidiana. Ma a quanto pare stiamo fallendo anche in questa attività che intorpidisce la mente.

Esiste una nuova pratica prevalente chiamata “second screening” che rende il binge-watching ancora più letale per la tua concentrazione.

Siamo così persi nella vita che abbiamo bisogno di una via di fuga dalla nostra evasione. Questo comportamento indebolisce la tua concentrazione e distrugge la tua capacità di attenzione, ma purtroppo è la norma.

Secondo Stanford Health, i multitasker digitali spesso hanno meno materia grigia nel cervello che aiuta a controllare pensieri ed emozioni.

Ecco cosa devi fare invece:-

Il multi-screening è un problema più comune di quanto non vogliamo ammettere. Lo facciamo tutto il tempo quando lavoriamo, guardiamo la televisione o anche scorriamo i rulli. Ma puoi migliorarlo seguendo alcuni semplici protocolli.

* Segui la regola di una finestra alla volta quando lavori, puoi avere più schede ma solo per il lavoro da svolgere.

* Usa solo una schermata alla volta, se ti annoi con ciò che vedi in televisione, mettila in pausa prima di usare il telefono. Se passi più di 10 minuti al telefono, dovrai spegnere il programma.

Non hai tempo per riavviare il cervello

La tua giornata è piena fino all’orlo di compiti, cose da fare e lavoro superficiale. Non puoi sfuggire a questo ciclo, non importa quanto ci provi.

E anche se riesci a trovare un po’ di tempo libero tra una cosa e l’altra, finisci per consumare contenuti. Quindi, il tuo cervello finisce per essere sovraccarico di informazioni, la maggior parte delle quali non ti servono.

Sognare ad occhi aperti è un fattore essenziale per un funzionamento cerebrale ottimale. È l’arma segreta di Einstein per la creatività e la produttività.

Sono un sognatore ad occhi aperti, quindi posso testimoniare questi benefici, ho idee migliori quando mi concedo tempo e spazio per pensare.

Aumenta la mia creatività e produttività.

Ecco cosa devi fare invece:-

Un programma serrato porta poco all’immaginazione poiché hai pianificato tutti i compiti in anticipo.

Una lista di cose da fare, d’altra parte, è un’idea migliore, sai cosa deve essere fatto, ma hai anche la flessibilità di farlo nei tuoi tempi.

Ti dà la libertà durante il giorno di pensare in pace. Sogni ad occhi aperti per uscire dalle situazioni stressanti e ricaricare le tue batterie mentali.