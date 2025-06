Secondo gli esperti sono in aumento i casi di ictus tra i giovani, ma quali sono le cause? Queste 6 condizioni possono influire.

Studi recenti condotti negli Stati Uniti e in Europa confermano un dato preoccupante: l’ictus ischemico tra i giovani adulti è in aumento.

Questa condizione, tradizionalmente associata alle persone anziane, sta colpendo sempre più soggetti tra i 18 e i 50 anni, con un impatto significativo sulla loro qualità di vita e sulle dinamiche sociali e familiari.

Ictus nei giovani: un fenomeno in crescita e le sue cause

La convinzione comune che l’ictus cerebrale sia una patologia esclusivamente degli anziani è parzialmente vera. Infatti, se l’incidenza e la prevalenza aumentano con l’età, oggi circa il 10-15% degli ictus colpisce adulti giovani, con una maggiore incidenza nel sesso femminile. Questo aumento è attribuibile non solo alla mancata prevenzione dei fattori di rischio tradizionali, ma anche a cause specifiche legate all’età giovanile, come predisposizioni genetiche e l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

La Professoressa Marina Diomedi, responsabile della Stroke Unit del Policlinico Tor Vergata di Roma e membro del Comitato Tecnico-Scientifico di A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale), sottolinea come i giovani tendano a sottovalutare i rischi, evitando controlli medici regolari. L’ictus nei giovani presenta infatti tassi più elevati di mortalità e disabilità permanente, con un impatto particolarmente grave vista la lunga aspettativa di vita dei pazienti sopravvissuti.

Ipertensione arteriosa e dislipidemia

L’ipertensione, spesso non diagnosticata o non adeguatamente trattata nei giovani, rappresenta un fattore di rischio cruciale. Anche la dislipidemia, che comporta la formazione di placche aterosclerotiche nelle arterie coronarie e carotidi, può portare a eventi ischemici cerebrali. Diabete

In Italia, oltre 4 milioni di persone convivono con il diabete, con una predominanza del tipo 2, legato a obesità e stili di vita non salutari. L’eccesso di zuccheri nel sangue favorisce l’aterosclerosi accelerata, raddoppiando il rischio di ictus. Fumo di sigaretta

Il fumo aumenta significativamente il rischio di ictus, specialmente nei giovani. Anche un consumo moderato incrementa il rischio del 40%, mentre i forti fumatori vedono aumentare il rischio fino all’80%. Nelle donne, la combinazione di fumo, emicrania con aura e contraccettivi orali aumenta notevolmente il rischio di tromboembolismo e ictus ischemico. Consumo di alcol

L’abuso di alcol, molto diffuso tra i giovani, è un fattore di rischio sia per ictus ischemico che emorragico. L’episodio acuto può essere scatenato da binge drinking, ovvero il consumo eccessivo di alcol in breve tempo, che moltiplica il pericolo di evento cerebrovascolare. Uso di sostanze stupefacenti

Cocaina e anfetamine, tra le droghe più utilizzate, elevano la pressione arteriosa e danneggiano i vasi sanguigni, favorendo la formazione di coaguli che possono portare all’ictus. Emicrania con aura

Particolarmente nelle donne sotto i 45 anni, l’emicrania con aura costituisce un fattore di rischio indipendente per ictus ischemico e infarto miocardico. Questo rischio aumenta esponenzialmente in presenza di fumo, contraccettivi orali, ipertensione e obesità.

Andrea Vianello, presidente di A.L.I.Ce. Italia Odv, evidenzia come le conseguenze dell’ictus in giovane età siano spesso devastanti, con disabilità motorie, cognitive e linguistiche che compromettono la vita personale e professionale. Le famiglie devono spesso adattarsi a nuove dinamiche di assistenza, con un forte impatto emotivo e psicologico. L’associazione sottolinea quindi l’importanza di sensibilizzare i giovani sulla conoscenza e il monitoraggio dei fattori di rischio, con particolare attenzione a ipertensione, diabete, dislipidemia e abuso di sostanze.

Per questo motivo, sono in programma iniziative di informazione e screening dedicati agli under 55, per intercettare precocemente i soggetti a rischio e promuovere stili di vita più sani. L’aumento dell’ictus nei giovani evidenzia la necessità di un cambio culturale nella percezione dei rischi cardiovascolari, che non devono più essere considerati esclusivamente un problema degli anziani, ma una minaccia concreta anche per le nuove generazioni.