I sintomi dell’infarto e di un attacco di panico spesso sono simili e ci si può confondere: ecco come capire le differenze.

L’attacco di panico e l’infarto sono due eventi che possono avere un impatto devastante sulla salute, ma spesso si manifestano con sintomi simili, generando confusione e ansia in chi li vive. Comprendere le differenze tra questi due eventi è fondamentale per garantire una risposta adeguata e tempestiva. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche distintive di un attacco di panico e di un infarto, aiutandoti a riconoscere i segnali di allerta e a prendere decisioni informate.

Le differenze sostanziali tra i sintomi di attacco di panico e di infarto

L’attacco di panico è un episodio di intensa paura o disagio che raggiunge il picco in pochi minuti. Durante un attacco di panico, la persona può sperimentare sintomi fisici e psicologici come:

Palpitazioni

Sudorazione

Tremori

Difficoltà a respirare

Sensazione di soffocamento

Dolori al petto

Nausea

Vertigini

Paura di perdere il controllo o di “impazzire”

Paura di morire

Questi sintomi possono essere così intensi da indurre la persona a credere di avere un problema cardiaco grave. Gli attacchi di panico possono verificarsi in qualsiasi momento e sono spesso innescati da situazioni stressanti o traumatiche, ma possono anche manifestarsi senza una causa apparente.

L’infarto, o infarto miocardico, è una condizione medica grave che si verifica quando il flusso di sangue a una parte del cuore è bloccato, di solito da un coagulo. Questo blocco impedisce al cuore di ricevere l’ossigeno necessario, causando danni al tessuto cardiaco. I sintomi di un infarto possono includere:

Dolore o pressione al petto

Irradiazione del dolore al braccio sinistro, alla schiena, al collo o alla mascella

Difficoltà respiratorie

Sudorazione

Nausea

A differenza degli attacchi di panico, i sintomi di un infarto tendono a essere più persistenti e possono durare diversi minuti o addirittura ore.

Come distinguerli praticamente

Distinguere tra un attacco di panico e un infarto può essere complicato a causa della sovrapposizione dei sintomi fisici. Ecco alcune differenze chiave da tenere a mente. Gli attacchi di panico raggiungono il picco rapidamente e possono risolversi in pochi minuti. I sintomi di un infarto, invece, possono persistere per un periodo più lungo e non migliorano con il riposo.

Il dolore associato a un attacco di panico è spesso descritto come un’intensa sensazione di oppressione, mentre il dolore di un infarto è solitamente un forte dolore al petto o una sensazione di pressione.

Gli attacchi di panico possono essere scatenati da stress o ansia, mentre un infarto può verificarsi indipendentemente dallo stato emotivo, influenzato da fattori fisici come malattie cardiache preesistenti, colesterolo alto, fumo, obesità e sedentarietà.

Se una persona sperimenta sintomi che possono essere attribuiti a un attacco di panico o a un infarto, è fondamentale agire con cautela. In caso di dubbi, consultare un medico o recarsi al pronto soccorso è sempre consigliabile. Non ignorare i sintomi che potrebbero indicare un problema cardiaco grave.

Essere informati sui sintomi e sui segnali di allerta di attacchi di panico e infarti è cruciale per la prevenzione. La consapevolezza dei sintomi, un approccio proattivo alla salute e il supporto di professionisti qualificati possono fare una grande differenza nella vita di chi affronta questi problemi.