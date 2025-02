Uno yogurt al giorno potrebbe togliere il medico di torno, o almeno ridurre il rischio di alcuni tipi di cancro al colon-retto. Questa la conclusione di uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Gut Microbes, che ha scoperto come il consumo regolare di yogurt contenente batteri vivi possa abbassare il rischio di sviluppare tumori intestinali positivi al Bifidobacterium. Insomma, non solo buono e digeribile, ma anche un potenziale scudo contro una delle forme di cancro più diffuse al mondo.

Yogurt, alleato contro il cancro al colon-retto

Il cancro al colon-retto rappresenta il terzo tumore più comune a livello globale, con oltre il 10% delle diagnosi totali di cancro, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Fattori di rischio noti includono uno stile di vita sedentario, il fumo, l’obesità, il consumo eccessivo di alcol e un’alimentazione ricca di carne processata e povera di frutta e verdura. Non una sorpresa, insomma. Al contrario, una dieta sana e bilanciata, ricca di fibre, cereali integrali, calcio e latticini, può contribuire a ridurre significativamente il rischio di sviluppare questa patologia.

Ora, i ricercatori del Mass General Brigham hanno portato alla luce un ulteriore possibile alleato nella lotta al cancro al colon-retto: il comune yogurt, a patto che contenga batteri vivi e attivi. Lo studio ha evidenziato che coloro che consumano almeno due porzioni di yogurt a settimana hanno un’incidenza inferiore del 20% di tumori intestinali positivi al Bifidobacterium, un batterio benefico normalmente presente nel nostro microbioma intestinale.

Ma come fa lo yogurt a ridurre il rischio di tumore?

Gli esperti ancora non hanno trovato una spiegazione definitiva, ma i ricercatori suggeriscono che il merito potrebbe essere proprio della sua azione sul microbiota intestinale. Lo yogurt contenente probiotici come Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus non solo aiuta la digestione, ma potrebbe anche potenziare il sistema immunitario e ridurre l’infiammazione, due fattori chiave nella prevenzione del cancro.

Gemma Balmer-Kemp, PhD, responsabile della ricerca presso Cancer Research UK, ha dichiarato che questi risultati “forniscono nuove prove sui potenziali benefici dello yogurt contenente batteri vivi nella riduzione del rischio di un sottotipo specifico di cancro al colon-retto”. Tuttavia, ha anche sottolineato che “saranno necessarie ulteriori ricerche per comprendere il ruolo esatto del Bifidobacterium e i meccanismi biologici coinvolti”.

I probiotici, difesa naturale contro il cancro?

L’idea che i probiotici possano avere effetti protettivi contro il cancro non è nuova. Studi precedenti hanno suggerito che questi microrganismi potrebbero contribuire a rafforzare il sistema immunitario, migliorare la salute intestinale e persino ridurre il rischio di osteoporosi, diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. Ma questo nuovo studio offre un’ulteriore conferma che l’introduzione regolare di alimenti fermentati nella dieta potrebbe avere effetti positivi anche nella prevenzione del cancro.

Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno analizzato i dati di due grandi studi di popolazione: il Nurses’ Health Study e il Health Professionals Follow-up Study, che hanno seguito oltre 100.000 infermieri dal 1976 e 51.000 operatori sanitari dal 1986. Questi partecipanti hanno risposto periodicamente a questionari dettagliati su dieta, stile di vita e salute, permettendo ai ricercatori di confrontare i dati di chi consumava regolarmente yogurt con quelli di chi non lo faceva.

Yogurt e tumori: cosa dicono i numeri?

Su un totale di 3.079 persone che hanno sviluppato un cancro al colon-retto, i ricercatori hanno potuto analizzare il DNA del Bifidobacterium in 1.121 casi. Tra questi, 775 persone avevano un tumore negativo al Bifidobacterium, mentre 346 erano positivi a questo batterio. Il dato interessante è che chi consumava regolarmente yogurt aveva il 20% in meno di probabilità di sviluppare tumori positivi al Bifidobacterium.

Kelsey Costa, dietista nutrizionista e fondatrice di Impactful Nutrition, ha spiegato che Bifidobacterium potrebbe avere proprietà anticancro grazie alla sua capacità di produrre acidi grassi a catena corta (SCFA) nell’intestino, che esercitano effetti antiossidanti, antinfiammatori e immunostimolanti. “Lo studio suggerisce che il Bifidobacterium trovato nel tessuto tumorale potrebbe essere un riflesso di una barriera intestinale compromessa. Ma alcune ricerche indicano che il Bifidobacterium potrebbe in realtà rafforzare questa barriera riducendo proteine infiammatorie dannose come il TNF e l’interleuchina 6″, ha aggiunto.

Aggiungere yogurt alla dieta: una scelta (quasi) senza rischi

Se questa nuova ricerca aggiunge un motivo in più per mangiare yogurt, va detto che non tutti gli yogurt sono uguali. Molti prodotti aromatizzati e alla frutta contengono elevate quantità di zuccheri aggiunti e ingredienti poco salutari, che potrebbero annullare gli effetti benefici dei probiotici.

Gli esperti consigliano di optare per yogurt naturali e non zuccherati, ricchi di calcio, fosforo, potassio, vitamina A, vitamina B2, vitamina B12, proteine e acidi grassi essenziali. Inoltre, yogurt interi e greci tradizionali potrebbero apportare ulteriori benefici, migliorando la salute delle ossa, favorendo la crescita muscolare e riducendo il rischio di ipertensione, diabete di tipo 2 e persino alcune condizioni legate alla salute mentale.

Anche se bere troppo latte potrebbe aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, i latticini fermentati come lo yogurt e il kefir offrono gli stessi nutrienti senza gli effetti collaterali negativi. Insomma, un piccolo cambiamento nella dieta che potrebbe portare benefici tangibili alla salute.

Questa ricerca non dimostra un legame diretto tra yogurt e prevenzione del cancro, ma suggerisce che il consumo regolare di yogurt vivo possa contribuire a ridurre il rischio di alcuni tipi di tumori al colon-retto. Una scoperta interessante che si aggiunge ai tanti benefici già noti dello yogurt per la salute.

Quindi, dovremmo tutti iniziare a fare scorta di yogurt? Mentre la scienza continua a indagare, includere una porzione di yogurt naturale nella propria dieta sembra comunque una scelta intelligente. E se lo yogurt non fa per voi, potete sempre puntare su altri alimenti fermentati come kefir, kimchi, miso e crauti, anch’essi ricchi di probiotici utili per mantenere un microbioma intestinale sano. Perché, alla fine, prendersi cura del proprio intestino potrebbe essere uno dei passi più semplici ed efficaci per proteggere la propria salute a lungo termine.