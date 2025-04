Con l’inizio della primavera arriva anche la SAD: è un disturbo di stagione che colpisce alcuni con tristezza e depressione.

La primavera è spesso celebrata come la stagione della rinascita, caratterizzata da giornate più lunghe, temperature più miti e la fioritura della natura. Tuttavia, per alcune persone, questo periodo dell’anno porta con sé non solo gioia e vitalità, ma anche una serie di sfide psico-emotive. Una condizione che può manifestarsi in questo contesto è il Disturbo Affettivo Stagionale, comunemente conosciuto con l’acronimo Sad (Seasonal Affective Disorder). Questo disturbo è legato ai cambiamenti stagionali e può essere particolarmente insidioso in primavera.

Cos’è la Sad e quali sono i sintomi

La Sad è una forma di depressione che si verifica in corrispondenza dei cambiamenti di stagione. Sebbene sia più comunemente associata all’autunno e all’inverno, quando le ore di luce solare diminuiscono, molte persone avvertono un’influenza negativa anche durante la primavera. Questo fenomeno è controintuitivo, considerando che durante questa stagione spesso ci si aspetterebbe un miglioramento dell’umore a causa del risveglio della natura e dell’abbondanza di luce. Tuttavia, per alcuni individui, il passaggio alla primavera può generare un senso di disorientamento e malessere.

I sintomi del Disturbo Affettivo Stagionale possono variare da persona a persona, ma generalmente includono stati di ansia, irritabilità, insonnia, malumore e stanchezza. In particolare, molti soggetti affetti da Sad lamentano una spossatezza e una mancanza di energia che li portano a dormire di più, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe in una stagione che stimola l’attività. Questi sintomi possono essere legati a un’alterazione dell’equilibrio ormonale e dei neurotrasmettitori nel cervello, con un aumento della produzione di cortisolo, l’ormone dello stress, e cambiamenti nei livelli di serotonina, che regola l’appetito e il sonno.

Secondo gli esperti di Nefrocenter, la maggior parte di questi sintomi tende a essere temporanea e si risolve con il tempo, grazie all’adattamento dell’organismo ai cambiamenti stagionali. Tuttavia, se i sintomi persistono e interferiscono significativamente con la vita quotidiana, è consigliabile consultare un professionista della salute mentale. È importante escludere la presenza di altre patologie, come la depressione maggiore, problemi tiroidei o carenze di vitamina D, che potrebbero richiedere un intervento specifico.

Fattori di rischio, rimedi e prevenzione

Statisticamente, le donne sono più vulnerabili al Disturbo Affettivo Stagionale rispetto agli uomini. Questo potrebbe essere attribuito a fattori biologici e ormonali, ma anche a differenze sociali e psicologiche. La primavera, con le sue promesse di rinnovamento e attività all’aperto, può generare aspettative elevate che, se non soddisfatte, possono contribuire a un senso di frustrazione e malessere. Il cambiamento stagionale può essere un periodo critico per la salute mentale, colpendo anche persone che normalmente non soffrono di disturbi psicologici.

Affrontare la Sad può richiedere un approccio multifattoriale. Tra le terapie più comuni vi sono la fototerapia, che utilizza luce artificiale per compensare la mancanza di esposizione alla luce solare, e la psicoterapia, che può aiutare a gestire i sintomi e affrontare le cause sottostanti del malessere. In alcuni casi, può essere necessario anche un trattamento farmacologico per stabilizzare l’umore.

Oltre a queste terapie, è possibile adottare misure preventive e naturali. Una dieta equilibrata, ricca di vitamine del gruppo B, e un’attività fisica regolare possono fare una grande differenza nel contrastare i sintomi della Sad. Gli alimenti come pesce, uova, cereali integrali e frutta secca sono particolarmente utili. L’esercizio fisico, d’altra parte, non solo migliora l’umore grazie al rilascio di endorfine, ma contribuisce anche a regolare il sonno e a ridurre l’ansia.