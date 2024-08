Salute, gli alimenti da evitare dopo i 60 anni

Dopo i 60 anni, ci sono alimenti da evitare per il benessere fisico e per evitare l’aumento della massa grassa che può essere pericolosa.

L’invecchiamento è una fase della vita a cui nessuno può sottrarsi e che comporta cambiamenti fisici e psicologici importanti. Ci sono, tuttavia, alcuni fattori esterni che possono accelerare o rallentare il processo d’invecchiamento. Già intorno ai 50 anni, qualcosa comincia a cambiare: l’altezza così come il peso di una persona si riduce e anche il rapporto tra massa magra e massa grassa cambia.

Quando la massa grassa aumenta in modo considerevole mentre la massa magra diminuisce si verifica quella condizione che si chiama obesità sarcopenica, che è associata ad un aumentato rischio di disabilità, morbilità e mortalità. Per ridurre il rischio che insorga tale problematica, è importante dormire bene, allenarsi quotidianamente anche concedendosi una semplice passeggiata e seguire un regime alimentare sano ed equilibrato.

Gli alimenti da evitare dopo i 60 anni: quali bandire dalla tavola

In ogni fase della vita si dovrebbe seguire una dieta bilanciata ed equilibrata in base al proprio fabbisogno. Se, infatti, a 20 anni si ha la necessità di assumere più calorie, con lo scorrere del tempo, tale fabbisogno diminuisce. Al compimento dei 60 anni, così, per ridurre il rischio dell’obesità e dell’accumulo di grasso addominale, estremamente pericoloso, si dovrebbero evitare alcuni elementi come consigliano gli esperti.

La dieta dei 60enni deve contenere alimenti a base di cereali (pane, pasta, riso, farro, orzo), da consumare ad ogni pasto, conditi con olio extra-vergine di oliva. Fondamentale, poi, è la presenza a tavola di frutta e verdura mentre devono essere consumati con moderazione gli zuccheri semplici (come lo zucchero da tavola, il miele e i dolci).

E’ importante, inoltre, assumere ogni giorno alimenti del “gruppo carne” riducendo al minimo indispensabile il consumo di carne rossa e insaccati e privilegiando pesce (fonte naturale di omega-3), carni bianche e uova.

Inoltre, secondo le indicazioni dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) è importante limitare il consumo di alcolici per proteggere la salute del cuore e di sale sostituendo quest’ultimo con le spezie. Mangiare bene, dunque, è importante sia quando si è in salute per evitare l’insorgenza, in futuro, di determinate patologie, sia quando si è affetti da malattie.

Per avere una vita sana, secondo gli esperti dell’IARC, è importante controllare i piatti che vengono serviti a tavola. Seguendo un’alimentazione equilibrata abbinata a del sano movimento, si può rallentare il processo d’invecchiamento affrontando nel migliore dei modi lo scorrere del tempo.