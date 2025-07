Questo sintomo non devi mai ignorarlo perché potrebbe essere un campanello d’allarme per qualcosa di più grave.

Un caso clinico recente ha riportato all’attenzione medica un sintomo olfattivo spesso trascurato, ma potenzialmente indicativo di una condizione grave: un persistente odore di caramello percepito senza cause apparenti.

È quanto accaduto a Costas Fantis, 57 anni, proprietario di una friggitoria nella città inglese di Stoke-on-Trent, che, pur apparendo in buona salute, ha scoperto di essere affetto da un glioblastoma IDH-wildtype al quarto stadio, un tumore cerebrale altamente aggressivo.

Un sintomo inconsueto che nasconde una diagnosi severa

Costas Fantis avvertiva questo particolare odore dolciastro circa una volta al mese, un fenomeno che inizialmente né lui né la sua famiglia avevano ritenuto preoccupante. Come racconta il figlio Antonio, perito edile di 27 anni, “non ci abbiamo fatto molto caso, non sapevamo che potesse essere il segnale di qualcosa di così grave”. Questo odore, descritto come un sentore di caramello, si manifestava in rare occasioni e durava pochi secondi, eventi che sono stati successivamente classificati come “mini crisi” epilettiche. Costas, che ha una storia di epilessia dall’infanzia, e la sua famiglia avevano pensato a un episodio legato a questa condizione, consigliandogli una TAC per approfondire.

Tuttavia, dopo diversi esami e una biopsia eseguita nell’aprile 2024, la diagnosi ha svelato una realtà ben più preoccupante: il tumore, non operabile, era un glioblastoma multiforme in fase avanzata, una forma di cancro cerebrale estremamente aggressiva. “Era difficile da accettare, soprattutto perché non mostrava altri sintomi evidenti”, aggiunge Antonio. “Dimostra che si può sembrare sani e in forma, ma avere comunque qualcosa di grave che si manifesta in modo sottile”.

Dopo la scoperta della malattia, Costas Fantis ha iniziato il trattamento standard previsto nel Regno Unito, consistente in cicli di radioterapia e chemioterapia, terapie che rappresentano al momento l’unica opzione disponibile tramite il Servizio Sanitario Nazionale (NHS). La famiglia, però, sta raccogliendo fondi per accedere a trattamenti alternativi in Germania, dove alcune terapie sperimentali potrebbero offrire maggiori possibilità di controllo della malattia. Antonio sottolinea come la mancanza di opzioni terapeutiche più avanzate rappresenti un problema drammatico: “Il NHS offre solo radioterapia e chemioterapia, e questo è il motivo per cui stiamo cercando sostegno economico per altre cure”.

Il caso di Costas richiama alla mente la storia di Tom Parker, cantante dei The Wanted, deceduto nel 2023 dopo 18 mesi di lotta contro un glioblastoma al quarto stadio. Anche Parker aveva denunciato la scarsità di opzioni terapeutiche efficaci e la necessità di “miglioramenti significativi” nel trattamento di questa malattia. Il glioblastoma è noto per la sua rapida progressione: il tumore può raddoppiare di volume in sole sette settimane, complicando notevolmente la gestione clinica. Il trattamento standard prevede, laddove possibile, un intervento chirurgico per asportare la maggior parte del tumore, seguito da un ciclo intensivo di radioterapia e chemioterapia quotidiana per circa sei settimane, con successiva riduzione dei farmaci.

Nei casi in cui l’operazione non è fattibile, la radioterapia rimane l’arma principale per rallentare la crescita tumorale. I sintomi classici includono mal di testa persistenti e in peggioramento, nausea, vomito, visione offuscata o doppia, difficoltà nel linguaggio, alterazioni sensoriali e convulsioni. Tuttavia, come evidenziato dal caso di Fantis, anche alterazioni dell’olfatto, come percepire odori insoliti o inesistenti, possono essere manifestazioni precoci o isolate della malattia. Questo tipo di segnale è spesso sottovalutato o ignorato, ma può rappresentare un campanello d’allarme importante per una diagnosi tempestiva.

La vicenda di Costas Fantis evidenzia dunque l’importanza di non trascurare neanche i sintomi più singolari e poco comuni, soprattutto quando persistenti e inspiegabili, per poter intercettare tempestivamente patologie gravi e migliorare le prospettive di cura.