Attenzione a spazzolare bene i denti e usare il filo interdentale ti può aiutare a ridurre le malattie cardiache: ecco perché

La salute orale è spesso trascurata, ma recenti ricerche hanno messo in evidenza un legame sorprendente tra la cura dei denti e la salute del cuore. Secondo il cardiologo Jeremy London, mantenere una buona igiene dentale, attraverso pratiche quotidiane come spazzolare i denti e utilizzare il filo interdentale, potrebbe ridurre significativamente il rischio di sviluppare malattie cardiache. Questa affermazione, che sembra sorprendente, trova fondamento in studi che indicano come l’infiammazione delle gengive possa influenzare negativamente la salute cardiovascolare.

Le malattie gengivali, comunemente note come parodontiti, sono patologie infettive che colpiscono i tessuti di supporto dei denti, portando a infiammazione e, nei casi più gravi, alla perdita dei denti. Tuttavia, l’impatto di queste condizioni va ben oltre la bocca. Le infezioni orali possono rilasciare batteri e tossine nel flusso sanguigno, contribuendo a processi infiammatori che possono danneggiare le arterie e aumentare il rischio di aterosclerosi, una condizione che prelude a malattie cardiache come infarti e ictus.

Secondo London, l’adozione di una routine di igiene orale che comprenda lo spazzolamento dei denti almeno due volte al giorno e l’uso quotidiano del filo interdentale è fondamentale non solo per prevenire carie e gengiviti, ma anche per proteggere il cuore. Questa pratica aiuta a rimuovere la placca batterica, riducendo l’infiammazione e il rischio di infezioni.

Importanza dell’educazione e della prevenzione

Inoltre, l’educazione dei pazienti gioca un ruolo cruciale. Spesso, le persone non sono consapevoli delle conseguenze a lungo termine di una scarsa igiene dentale. È importante sensibilizzare la popolazione sull’importanza di queste abitudini quotidiane, non solo per avere un sorriso sano, ma anche per mantenere un cuore forte. Gli studi suggeriscono che le persone che trascurano la propria igiene orale hanno una probabilità significativamente più alta di sviluppare malattie cardiovascolari rispetto a quelle che si prendono cura dei propri denti.

Nonostante le evidenze, molte persone continuano a sottovalutare l’importanza di una corretta igiene orale. Le visite regolari dal dentista e una routine rigorosa di pulizia dentale dovrebbero essere parte integrante della vita di tutti, poiché non solo migliorano la salute orale, ma possono anche avere un impatto diretto sulla salute generale e sul benessere cardiovascolare.

In un’epoca in cui la prevenzione è fondamentale, è essenziale che la comunità medica continui a promuovere l’educazione sulla correlazione tra salute orale e salute cardiaca. Le campagne di sensibilizzazione possono contribuire a far comprendere l’importanza di piccoli gesti quotidiani, come spazzolare i denti e usare il filo interdentale, per la salute del cuore e per una vita più lunga e sana.