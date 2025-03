Cresce il rischio di tumore nei giovani: ci sono 4 sintomi spesso ignorati che però devono esser presi in seria considerazione.

Negli ultimi vent’anni, l’incidenza del tumore del colon-retto ha mostrato un incremento preoccupante tra i giovani adulti, in particolare quelli sotto i 50 anni. Questa forma di tumore è attualmente la terza più diffusa in Italia, colpendo sia il cancro del colon, che origina nella parte iniziale dell’intestino crasso, sia quello del retto, che interessa la sezione finale dell’intestino. La situazione è stata recentemente evidenziata dal dottor Derek Ebner, gastroenterologo della Mayo Clinic, il quale ha sottolineato l’importanza di riconoscere i segnali d’allerta precocemente per garantire un intervento tempestivo ed efficace.

Il dottor Ebner ha osservato che storicamente il tumore del colon e quello del retto erano distribuiti in modo abbastanza uniforme, ma negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo dei casi di cancro del retto tra le persone più giovani. Questa tendenza allarmante rende cruciale la conoscenza dei sintomi e la necessità di non trascurare eventuali segnali del corpo.

I 4 segnali da tenere d’occhio sotto i 50 anni

Secondo l’esperto, ci sono quattro sintomi chiave che devono destare preoccupazione, specialmente tra i giovani adulti: il dolore addominale che non scompare e si presenta in modo ricorrente può essere un segnale di allerta. Non si tratta di un semplice fastidio, ma di un sintomo che potrebbe indicare la presenza di un problema serio all’interno dell’intestino. La diarrea che si presenta frequentemente e senza una causa apparente è un altro sintomo da non sottovalutare. Potrebbe essere il risultato di un’infiammazione o di un’irritazione del tratto intestinale e, in alcuni casi, può essere collegata alla presenza di tumori.

La presenza di sangue nelle feci, anche se non visibile ad occhio nudo, è un segnale che merita attenzione. Questo sintomo può indicare sanguinamento interno e, come sottolinea il dottor Ebner, anche una piccola quantità di sangue può portare a una riduzione dei livelli di ferro nel sangue, causando anemia. Un livello basso di ferro, rilevato attraverso un esame del sangue, può essere il risultato di sanguinamenti occulti nel tratto gastrointestinale.

L’importanza dell’educazione alla prevenzione

La consapevolezza riguardo ai sintomi iniziali è cruciale. Molti giovani tendono a sottovalutare o ignorare segnali che potrebbero essere indicativi di una patologia seria, spesso per paura o per scarsa informazione. L’educazione alla prevenzione gioca un ruolo chiave: conoscere i fattori di rischio e i segnali d’allerta può salvare vite.

Sebbene non ci sia un metodo infallibile per prevenire completamente il tumore del colon-retto, adottare uno stile di vita sano può contribuire a ridurre significativamente i rischi. Il dottor Ebner suggerisce alcune pratiche utili. Integrare nella propria alimentazione una varietà di frutta, verdura e cereali integrali è essenziale per mantenere un intestino sano. Una dieta ricca di fibre può aiutare a prevenire il cancro del colon.

L’esercizio fisico regolare, almeno 30 minuti la maggior parte dei giorni, è fondamentale per mantenere un peso corporeo sano e ridurre il rischio di diverse patologie, tra cui il cancro. Mantenere un peso corporeo adeguato è un altro fattore importante nella prevenzione. L’obesità è stata collegata a un rischio maggiore di sviluppare diversi tipi di tumore, incluso quello del colon-retto.

Smettere di fumare e limitare il consumo di alcol può ridurre notevolmente i rischi associati a molte malattie, incluso il cancro. Infine, è fondamentale discutere con il proprio medico di fiducia circa l’importanza di screening e controlli regolari, soprattutto se si presentano sintomi preoccupanti o se si è a rischio elevato.