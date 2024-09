Se la tua lavatrice fa questo, fai molta attenzione: potresti rischiare davvero grosso

C’è un dettaglio che non si deve mai trascurare quando si fa la lavatrice: se accade questo si deve spegnere subito!

Con l’avvento della tecnologia, tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa hanno subito un netto cambiamento. Sono passati da modelli rudimentali ad essere sempre più all’avanguardia, con impostazioni a risparmio energetico e con programmi intuitivi che li hanno resi più facili da usare.

Fra questi, a subire una netta miglioria è stata senza dubbio la lavatrice, che, ad oggi, è indispensabile in casa. Infatti, grazie alle sue funzioni sempre più dettagliate, ci permette di ottenere un bucato perfettamente pulito ed igienizzato senza alcuna fatica. Basterà semplicemente caricarla, impostare il programma adeguato e dopo aver messo il detersivo, penserà al resto.

C’è però una cosa fondamentale che non deve mai essere trascurata e non si tratta solo della pulizia approfondita della lavatrice. Infatti, per far sì che funzioni sempre in modo coretto è essenziale prestare attenzione ad ogni minima anomalia della macchina.

Lavatrice, se si nota questo dettaglio meglio spegnerla: il rischio è di romperla

Una buona pulizia della lavatrice permette di ottenere il massimo della resa minimizzando i costi a fine mese. Attenzione, però, perché solo questo non basta per garantire il corretto funzionamento della lavatrice. Infatti, molto spesso possono verificarsi dei fenomeni che potrebbero danneggiarla e costringere a spendere tantissimi soldi per la riparazione.

Proprio per questo, è importante notare con attenzione ogni minimo funzionamento strano e spegnere subito la lavatrice per evitare di peggiorare la situazione. Solo così si potranno evitare ulteriori danni e riuscire a ripararla prima che sia troppo tardi.

Fra gli ‘imprevisti’ più comuni che si possono verificare nel corso di un lavaggio, è notare che la lavatrice si sposta durante la fase di centrifuga riuscendo anche a percorrere qualche centimetro. Un fenomeno piuttosto comune, ma che purtroppo nasconde delle cause abbastanza serie e da non sottovalutare.

Se questo si dovesse verificare, la prima cosa che potrebbe aver provocato questo è uno sbilanciamento del carico. Infatti, una lavatrice non troppo carica, durante la fase di centrifuga potrebbe buttare tutto il peso su una sola parte del cestello e questo provocherebbe lo spostamento.

Altra causa potrebbe dipendere da un filtro intasato, di conseguenza l’acqua non riesce a defluire bene, provocando uno sbilanciamento del peso e anche del carico. Anche i cuscinetti danneggiati potrebbero provocare questo fenomeno. Infine, anche una lavatrice non fissata bene la pavimento potrebbe tendere a ‘camminare’.