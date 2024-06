Seggiolini auto per bambini sopra i 4 anni, i migliori secondo Altroconsumo

La sicurezza dei bambini durante i viaggi in auto è una priorità assoluta per ogni genitore. Con l’entrata in vigore della nuova normativa europea ECE R129, nota come i-Size, dal primo settembre 2024, l’attenzione verso la scelta del giusto seggiolino auto diventa ancora più cruciale. Questa normativa sostituirà la vecchia ECE R44, introducendo standard più severi per garantire una maggiore protezione dei bambini in caso di incidente.

Viaggi in auto, la nuova normativa

La normativa ECE R129 introduce alcune importanti innovazioni basate sulle evidenze scientifiche aggiornate. Tra queste, la classificazione dei seggiolini basata sull’altezza del bambino anziché sul peso o sull’età, permettendo una scelta più precisa e sicura. Inoltre, l’uso obbligatorio del sistema Isofix fino a 105 cm di altezza assicura un fissaggio più stabile e sicuro del seggiolino al veicolo. Un altro aspetto rilevante è il posizionamento contro il senso di marcia fino ai 15 mesi, che riduce significativamente il rischio di lesioni gravi in caso di impatto frontale. Infine, la normativa richiede che i seggiolini siano dotati di protezioni laterali omologate, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.

Seggiolini auto, i test di Altroconsumo

Con queste nuove regole, scegliere il seggiolino giusto per bambini di età superiore ai quattro anni può sembrare una sfida. Per questo motivo, Altroconsumo ha condotto un test sui migliori seggiolini auto i-Size del Gruppo 2/3, destinati a bambini con un’altezza compresa tra 100 e 150 cm. Il test è stato eseguito con l’obiettivo di fornire una guida chiara e affidabile ai genitori nella scelta del seggiolino più sicuro ed efficace per i loro figli.

I test di Altroconsumo sono stati progettati per simulare realisticamente le condizioni di un incidente stradale, utilizzando parametri più severi rispetto a quelli previsti dalla normativa di omologazione. I manichini utilizzati nei test erano equipaggiati con sensori avanzati per valutare con precisione l’impatto sulle aree vulnerabili del corpo e i rischi di lesioni.

Durante i test, ogni seggiolino è stato sottoposto a crash test frontali a 64 km/h, una velocità superiore ai 50 km/h richiesti dalla normativa. Inoltre, sono stati eseguiti crash test laterali a 50 km/h, conformemente ai requisiti della nuova normativa ECE R129. Le prove sono state ripetute più volte, cambiando l’installazione del seggiolino (Isofix, cinture di sicurezza, orientamento in avanti e all’indietro) e utilizzando manichini di varie dimensioni per rappresentare una gamma diversificata di bambini.

Il punteggio complessivo dei seggiolini è stato determinato da una serie di prove che hanno pesato in modo diverso sul risultato finale. La sicurezza ha rappresentato il 50% del punteggio totale, includendo prove di urto frontale e laterale. La facilità d’uso ha contribuito per il 40%, valutando l’installazione, l’ancoraggio del bambino e la pulizia del seggiolino. Infine, l’ergonomia ha pesato per il 10%, con il comfort d’uso valutato da esperti e genitori.

I risultati dei test hanno dimostrato che tutti i seggiolini analizzati garantiscono un livello di sicurezza almeno discreto. Tuttavia, anche i modelli più efficienti possono diventare pericolosi se posizionati o utilizzati in modo scorretto. Per questo motivo, Altroconsumo ha posto particolare attenzione alla facilità di installazione e all’uso quotidiano, verificando la chiarezza dei libretti d’istruzione e provando l’uso pratico dei seggiolini.

Altroconsumo sottolinea che non è necessario spendere cifre esorbitanti per acquistare un seggiolino sicuro ed efficiente. Ottimi seggiolini si trovano già nella fascia di prezzo tra i 130 e i 180 euro. La classifica dei migliori seggiolini auto i-Size 100-150 cm, aggiornata a maggio 2024, offre una panoramica completa delle opzioni disponibili sul mercato, valutando ciascun modello in base a sicurezza, facilità d’uso ed ergonomia.

I migliori seggiolini auto i-Size 100-150 cm secondo Altroconsumo

Il CYBEX SOLUTION M SL si è distinto come il migliore del test. Con un prezzo di 189,95 €, questo modello ha ottenuto il massimo dei voti in termini di sicurezza e facilità d’uso. La sua controparte, il CYBEX SOLUTION M-FIX SL, anch’esso al prezzo di 189,95 €, ha ottenuto risultati equivalenti, dimostrando un’ottima performance complessiva.

Il BRITAX ROMER KIDFIX III M, con un prezzo di 279,00 €, ha mostrato un’eccellente sicurezza e comfort, rendendolo una scelta di alta qualità per i genitori che cercano il meglio per i loro figli. Il CYBEX SOLUTION G I-FIX, al prezzo di 167,88 €, offre un’ottima combinazione di sicurezza e facilità d’uso, risultando una scelta conveniente ma di alto livello.

Il BRITAX ROMER KIDFIX I-SIZE, con un prezzo di 279,00 €, è un altro modello che ha ottenuto ottimi risultati, particolarmente apprezzato per le sue caratteristiche ergonomiche. Il CYBEX SOLUTION M-FIX, al prezzo di 219,95 €, ha dimostrato una grande sicurezza e facilità di installazione, rendendolo una scelta affidabile.

Il CYBEX SOLUTION S I-FIX, al prezzo di 189,90 €, ha offerto un eccellente equilibrio tra sicurezza, comfort e facilità d’uso, posizionandosi tra i migliori della sua categoria. Il NUNA AACE LX, con un prezzo di 249,00 €, ha ricevuto valutazioni elevate per la sua ergonomia e sicurezza.

Il MAXI-COSI RODIFIX AIRPROTECT, al prezzo di 149,99 €, è stato apprezzato per la sua convenienza e sicurezza, risultando una scelta eccellente per chi cerca un seggiolino di qualità a un prezzo accessibile. Il JANÉ MONTECARLO R1, al prezzo di 175,00 €, ha dimostrato buone prestazioni complessive.

Il CYBEX SOLUTION Z I-FIX, con un prezzo di 269,95 €, è stato altamente valutato per la sua sicurezza e facilità d’uso, rendendolo una scelta top per i genitori esigenti. Il BESAFE IZI FLEX FIX I-SIZE, al prezzo di 339,00 €, è uno dei modelli più costosi ma ha giustificato il prezzo con prestazioni eccellenti.

Il NUNA AACE, al prezzo di 189,95 €, e il JOIE I-TRAVER, al prezzo di 179,95 €, hanno entrambi ottenuto buoni risultati in termini di sicurezza e facilità d’uso. Il CYBEX SOLUTION T I-FIX, al prezzo di 172,08 €, ha dimostrato una buona performance complessiva.

Il RECARO MAKO ELITE 2, al prezzo di 249,00 €, e il RECARO MONZA NOVA EVO SEATFIX, al prezzo di 149,90 €, hanno entrambi mostrato buone prestazioni in sicurezza e comfort. Il BRITAX ROMER KIDFIX M I-SIZE, con un prezzo di 229,00 €, ha ottenuto buone valutazioni per la sua sicurezza ed ergonomia.

Il MAXI-COSI MORION, al prezzo di 169,99 €, e il MAXICOSI RODI XP FIX, al prezzo di 159,00 €, hanno dimostrato di essere scelte affidabili per i genitori che cercano un seggiolino sicuro e conveniente. Il MAXI-COSI KORE I-SIZE, al prezzo di 172,55 €, ha ottenuto buoni risultati complessivi.

Il MAXI-COSI KORE PRO I-SIZE, con un prezzo di 239,00 €, ha ricevuto valutazioni elevate per la sua ergonomia e facilità d’uso. Il GRACO EVERSURE I-SIZE, al prezzo di 129,95 €, è stato scelto come il miglior acquisto per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo.

Il JOIE I-TRILLO, al prezzo di 106,33 €, e il CYBEX SOLUTION B-FIX, al prezzo di 129,06 €, hanno entrambi dimostrato buone prestazioni complessive. Il MAXICOSI RODIFIX PRO2 ISIZE, al prezzo di 200,00 €, e il MAXI-COSI RODIFIX S I-SIZE, al prezzo di 155,00 €, sono stati valutati positivamente per la loro sicurezza e facilità d’uso.

Il BRITAX-RÖMER DISCOVERY PLUS 2, al prezzo di 151,23 €, e il BRITAX-RÖMER HI-LINER, al prezzo di 200,00 €, hanno entrambi ottenuto buoni risultati nei test di sicurezza. Il BRITAX-RÖMER ADVENTURE PLUS 2, al prezzo di 106,99 €, è stato apprezzato per la sua convenienza.

Il PEG PEREGO VIAGGIO 2/3 SUREFIX, al prezzo di 139,00 €, e il CHICCO FOLD&GO I-SIZE, al prezzo di 179,90 €, hanno entrambi mostrato buone performance in termini di sicurezza e facilità d’uso. Il KINDERKRAFT XPAND 2 I-SIZE, al prezzo di 109,00 €, è stato apprezzato per la sua convenienza.

Il CHICCO KEY 2-3, al prezzo di 149,00 €, e il BRITAX ROMER KIDFIX2 S, al prezzo di 259,00 €, hanno dimostrato buone prestazioni complessive nei test di sicurezza e facilità d’uso.