Semplici trucchi per la cura di se stessi nei momenti di stress

Puoi aggiungere canzoni che ti calmano, ti aiutano a meditare o a rilassarti. Una volta impostata la playlist, puoi ascoltarla in macchina, quando cerchi di schiarirti la mente prima di andare a letto o ogni volta che ti senti stressato. La musica può essere utilizzata come forma di terapia e, come dimostra uno studio , può essere utile per calmare il sistema nervoso.

2. Fai un bagno caldo con tante bolle

Fai una specie di rituale da bagno fai da te e goditi il tempo da solo mentre ti rilassi nell’acqua calda ricca di bolle. Se non fai il bagno, anche una lunga doccia piena di vapore fa al caso tuo. Concediti di rilassarti e liberare la mente durante l’immersione o il risciacquo.

3. Aiuta gli altri

Quando ti senti giù, uno dei modi più semplici per cambiare il tuo umore è aiutare gli altri. Ciò potrebbe avvenire donando denaro o tempo a chi ne ha bisogno o semplicemente chiamando tre dei tuoi amici o familiari più cari e chiedendo come stanno. Cerca di mantenere la conversazione positiva ed edificante. Siamo tutti nella stessa situazione e abbiamo bisogno di tutto il supporto emotivo possibile.

4. Scollegati per 10-15 minuti

Durante i momenti di forte stress concentrati su te stesso e su ciò che ti circonda. Le e-mail e i messaggi possono attendere. Concederti un momento di silenzio può aiutarti a schiarire la mente e a rilassarti. Secondo l’American Heart Association, una buona quantità di tempo passato in tranquillità può aiutare anche la salute del cuore.

5. Goditi una sessione di meditazione guidata

Pochi minuti al giorno di meditazione possono davvero riportarti alla pace interiore. Puoi utilizzare un’app che ti piace oppure cercare su youtube una sessione di meditazione guidata. Puoi farlo in qualsiasi momento della giornata, da solo nella tua stanza, oppure mentre fai una passeggiata nella natura.

6. Fai in modo di essere in attesa di qualcosa

Potrebbe essere qualcosa di semplice come preparare (o ordinare) il tuo pasto preferito per cena o una vacanza con la tua dolce metà o un piccolo gruppo di amici. Non importa di cosa si tratti, metti qualcosa sul calendario: l’eccitazione di avere qualcosa in programma è un modo semplicissimo per mantenere alto il morale.

7. Salva ricordi e citazioni ispirazionali in una cartella sul tuo telefono

Sembra banale, ma leggere citazioni ispirazionali è un modo rapido per migliorare il tuo umore.

8. Prenditi 2 minuti ogni giorno per scrivere sul diario

Prima di pensare che “non fa per me”, valuta l’idea di iniziare a scrivere tre cose ogni giorno (o settimana!) per le quali sei grato. Tenere un diario non significa in alcun modo che devi scrivere un romanzo. Tienilo in una nota sul tuo telefono o alla vecchia maniera e acquista un vero diario. Non solo ti sentirai sollevato nel far emergere i tuoi pensieri e le tue sensazioni, ma quando avrai bisogno di tirarti su, potrai tornare indietro e leggere le note più vecchie e ricordare a te stesso che qualunque cosa stai attraversando passerà e verranno giorni più luminosi.

9. Fai stretching

Lo stretching migliora la postura, la tensione muscolare e la capacità di rilassarsi. Prenditi 5-10 minuti per muovere il tuo corpo e allungare la tua figura. Puoi farlo quando ti svegli o a fine giornata mentre ti rilassi durante la serata.

10. Rendi la tua stanza il tuo santuario

Una stanza disordinata non fa che aumentare uno stile di vita stressante. Oltre a rifare il letto ogni mattina e a tenere in ordine la tua camera, valuta la possibilità di eliminare dalla camera da letto (e dall’armadio) le cose inutili che occupano spazio prezioso. Rimarrai sorpreso dal fatto che il passaggio a uno stile più minimalista possa farti sentire più leggero e, nel complesso, meno ansioso. Dona gli oggetti che non ti servono più a una famiglia che ne farà buon uso, e goditi lo spazio arioso e ordinato che creerai.