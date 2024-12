Nei primi nove mesi dell’anno calano gli ascolti delle edizioni serali (fascia oraria 18:30-20:30) dei principali tg nazionali, che scontano una riduzione di circa 270mila unità (da 14,68 a 14,41 milioni di spettatori) rispetto al corrispondente periodo del 2023. In controtendenza solo il Tg La7 ed anche i Tg regionali della Rai in onda su Rai 3. I dati sono stati forniti dall’Osservatorio sulle comunicazioni dell’Agcom.

Il telegiornale più visto rimane il Tg1 delle 20:00 (con 4,08 milioni di ascolti giornalieri), seguito dal Tg5 delle 20:00 (con 3,39 milioni) e dalle edizioni della TgR delle 19:30 (trasmesse su Rai 3), che complessivamente raggiungono 2,15 milioni di ascolti.

Quanto perdono in media i Tg Rai della sera

In media, i Tg Rai della sera perdono, su base annua, il 2,7% degli ascolti giornalieri (da 9,14 a 8,89 milioni di spettatori), con una riduzione per il Tg1 delle 20:00 del 3,7% (da 4,24 a 4,08 milioni di spettatori), del 7,4% per il Tg2 delle 20:30 (da 1,11 a 1,03 milioni di spettatori), mentre per il Tg3 delle 19:00 gli ascolti rimangono sostanzialmente stabili (poco sopra 1,60 milioni di spettatori).

I Tg serali di Mediaset – rileva ancora l’Autorità – registrano una complessiva riduzione del 5,1% (da 4,59 a 4,35 milioni di spettatori): nello specifico, gli ascoltatori del TG5 delle 20:00 passano da 3,54 a 3,39 milioni (-4,2%), quelli di Studio Aperto delle 18:30 da 500mila a 470mila (-7,2%), mentre gli ascolti del Tg4 delle 19:00 passano da 540 a 490mila spettatori giornalieri circa (-9,1%).

Tg La7 cresce del 22,1%, TgR +0,3%

In controtendenza, il Tg La7 delle 20:00 nel 2024 registra ascolti in aumento del 22,1% rispetto all’anno precedente (da 0,96 a 1,17 milioni). Lieve aumento anche per la TgR, con un +0.3% nell’edizione delle 19.35.

I dati della fascia oraria 12.00-14:30

Guardando alle edizioni della fascia oraria 12:00-14:30, si osserva una flessione su base annua di oltre 300mila spettatori (da 12,28 a 11,98 milioni di spettatori). Il Tg più visto è il Tg1 delle 13:30 (3,07 milioni di ascolti), seguito dal Tg5 delle 13:00 (2,65 milioni) e dalle edizioni della TgR delle 14:00 (anch’esse trasmesse su Rai 3), che raggiunge 2,09 milioni di ascolti.

I telegiornali della Rai perdono complessivamente 200mila spettatori (da 7,56 a 7,36 milioni, -2,7%) mentre quelli del gruppo Mediaset mostrano una riduzione del 4,9% (da 4,24 a 4,03 milioni circa). Nei primi nove mesi del 2024, l’andamento degli spettatori medi giornalieri dei due principali telegiornali, il Tg1 delle 13:30 e il Tg5 delle 13:00, evidenzia per entrambi ascolti in flessione rispetto all’analogo periodo del 2023: quelli del Tg1 diminuiscono del 5,1% (da 3,23 milioni a 3,07 milioni), mentre quelli del Tg5 flettono del 6,9%, (da 2,84 a 2,65 milioni di spettatori giornalieri). Gli ascolti del Tg La7 delle 13:30 passano da 490 a 600mila circa (+21,9%). Segno positivo (+1.1%) anche per la TgR nell’edizione delle 14.