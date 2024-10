Si trova in Lombardia il percorso panoramico più bello di Italia

Forse non tutti sanno che si trova in Lombardia il percorso panoramico più bello di tutta Italia, meta degli amanti della natura e dei viaggi in moto.

Scopriamo dove si trova di preciso una delle bellezze del territorio italiano che è possibile ammirare in Lombardia, è la strada panoramica più amata da chi viaggia in moto e non solo. Se vi piace l’idea di non andare troppo lontano per scoprire paesaggi stupendi, allora prendete nota. Davvero questa è la meta perfetta per fare un piccolo viaggio in questo periodo.

Se la natura è la vostra passione non perdetevi lo spettacolo unico ed irripetibile del sentiero panoramico più bello di Italia, è un vero e proprio gioiello nella roccia che vi darà modo, percorrendolo, di ammirare il foliage autunnale.

La strada della Forra, il percorso panoramico che affascina tutti

Se vi trovate nei dintorni del Lago di Garda, ovviamente sulla sponda lombarda, non potete perdervi questa autentica meraviglia della natura. È la strada della Forra, che fu inaugurata nel lontano 1913 e che ancora oggi è meta di turisti italiani e stranieri che sono evidentemente amanti dei panorami che davvero lasciano senza il fiato.

Come si legge sulla pagina Facebook di Lombardia Segreta, la Strada della Forra si snoda per circa 6 chilometri, partendo dai 65 metri del lungolago per salire fino ai 423 metri del borgo di Pieve di Tremosine. Un percorso mozzafiato che vi porta nel cuore della montagna, seguendo il corso del torrente Brasa tra curve tortuose e paesaggi da sogno.

Questo percorso panoramico è davvero unico al mondo e regala un’esperienza indimenticabile. “Gallerie scolpite nella roccia, pareti imponenti, piante rampicanti che si aggrappano alle pietre millenarie e la sensazione di attraversare strati di storia geologica piegati come le pagine di un libro antico. Ogni curva è una nuova emozione. Ogni scorcio è un’opera d’arte naturale!”. Non ci sono parole migliori per descrivere questa che è stata definita da Winston Churchill come l’ottava meraviglia del mondo.



Nei dintorni della strada della Forra potrete poi sostare presso il piccolo paese di Pieve di Tremosine sul Garda, che si trova proprio a picco sul lago. Da questo borgo si può arrivare con facilità a Campione del Garda, itinerario perfetto per chi ama fare trekking. In circa un’ora e mezzo attraverso il Parco Nazionale dell’Alto Garda Bresciano, arriverete alla vostra meta con ancora negli occhi tanti paesaggi memorabili della strada più bella del mondo da immortalare in fotografie da condividere poi sui social con tutti i vostri amici.