Sistema immunitario debole: attenzione a questi sintomi

Come ci si accorge di avere un sistema immunitario debole? Bisogna fare attenzione ai sintomi che il corpo manifesta, scopriamo quali sono.

Il sistema immunitario nel suo complesso è un insieme di cellule, tessuti e organi che lavora per difendere l’organismo da agenti patogeni come batteri, virus, funghi e parassiti ma effettua anche un’azione di pulizia dell’organismo da cellule e tessuti danneggiati o morti. È quindi fondamentale che funzioni alla perfezione per mantenerci in salute.

Può capitare per tanti motivi che il sistema immunitario si indebolisca e capirne i sintomi può aiutare a prendere i provvedimenti necessari il prima possibile. Scopriamone di più.

Come riconoscere i sintomi di un sistema immunitario indebolito

Un sistema immunitario che funziona bene è importante per proteggere l’organismo dalle malattie. Tra le principali funzioni del sistema immunitario c’è quello di riconoscere le sostanze estranee o patogene e sviluppare anticorpi per eliminare tali antigeni.

Grazie alla memoria immunologica, dopo un’esposizione a un patogeno lo “ricorda” e può rispondere più rapidamente e in modo più efficace a una futura esposizione. È il meccanismo che fa funzionare i vaccini.

Interviene quindi anche per supportare i processi di riparazione dei tessuti in caso infezioni. Il suo equilibrio è fondamentale perché evita risposte eccessive che potrebbero danneggiare i tessuti sani

Ci possono essere diverse cause che provocano un indebolimento delle difese immunitarie, quelle patologiche sono legate a malattie in atto, tra cui le patologie che riguardano il midollo osseo o le malattie autoimmuni, quelle cioè in cui è il sistema immunitario ad attaccare il corpo. Anche tumori, Aids, infezioni virali e batteriche possono fiaccare il sistema immunitario.

Tra le cause non patologiche di un sistema immunitario che funziona male c’è lo stress, l’età (bambini e anziani), le carenze di vitamine, in particolare vitamina B12 o folati e le terapie con alcuni tipi di farmaci come gli antibiotici, gli immunosoppressori, gli interferoni e le medicine usate in chemioterapia e per l’epilessia.

Per capire se si ha un sistema immunitario debole bisogna fare attenzione ai sintomi, anche se non è sempre facile individuarli. Se si soffre di raffreddore cronico, tosse, predisposizione a infezioni delle vie respiratorie, stanchezza, dolori articolari accompagnati da gonfiore, mal di testa, problemi della pelle e perdita di capelli, sono tutti campanelli di allarme come pure una difficile cicatrizzazione delle ferite.

Se si vuole rinforzare il sistema immunitario bisogna prima di tutto alimentarsi correttamente non facendo mancare la giusta dose di vitamine, prediligendo i cibi ricchi di vitamina C e betacarotene, dormire almeno 8 ore, fare movimento e attività fisica anche solo camminando e contando i passi da fare ogni giorno.