Sky, il tuo decoder ha una funzionalità segreta e molto utile

Se utilizzi Sky è probabile che tu non conosca una funzionalità sul tuo decoder che potrebbe rivelarsi molto utile nella vita di tutti i giorni. Se sei una persona che tende a perdersi le cose e non ricorda dove le ha lasciate, questa funzione all’interno del decoder potrebbe salvarti.

Decoder Sky, c’è una funzionalità nascosta

Se sei abbonato a Sky, molto probabilmente possiedi il decoder Sky Q. Al suo interno c’è una funzionalità nascosta che in realtà è sempre stata di fronte ai tuoi occhi, sulla parte frontale del decoder. Quando è acceso, il decoder emette una luce, al centro, con il simbolo Q. Sebbene possa sembrare una luce puramente estetica, con la sola funzione di mostrarti l’accensione del decoder, questa nasconde qualcosa.

Quella luce, in realtà, è anche un pulsante. Se lo premi, sentirai un segnale acustico provenire dal tuo telecomando Sky. Questa funzionalità è molto utile quando non riesci a trovare il telecomando. Il segnale dura circa 30 secondi e una volta trovato il telecomando puoi disattivare il segnale premendo un tasto qualsiasi. Questa è una funzionalità non è presente nei decoder Sky Q mini, ma solo nei modelli classici.

Se sei una persona che tende a perderlo spesso o non ricorda dove lo ha lasciato, ora puoi anche dire addio alle infinite ricerche per casa. Questa funzionalità è molto utile, intuitiva e fa risparmiare tempo.

Telecomando Sky e microfono

Tutti sappiamo quanto sia utile la funzionalità dei comandi vocali sul telecomando di Sky, dotato di un microfono interno. Forse non sai, però, che puoi sfruttarlo anche in altri modi. Puoi infatti saltare la pubblicità su ogni tipo di programma registrato. Ti basta utilizzare il comando vocale sul telecomando dicendo “avanti veloce di 3 minuti”. È una funzione molto utile, se non vuoi mandare avanti la pubblicità manualmente.

Inoltre, se non ricordi il nome di un film, puoi sfruttare ancora una volta il tuo telecomando Sky. Con il comando vocale ti basta pronunciare la citazione del film e Sky lo troverà per te. È una funzione utile e intelligente, che però non è applicabile a tutti i film del catalogo di Sky.