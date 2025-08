Dal prossimo 19 agosto entrerà in vigore una nuova normativa che introduce un blocco completo delle chiamate indesiderate sui smartphone, una misura attesa da tempo per contrastare il fenomeno del telemarketing aggressivo che continua a infastidire milioni di cittadini italiani.

Questa iniziativa, promossa dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), mira a tutelare la privacy degli utenti e a ridurre drasticamente il numero di chiamate pubblicitarie non richieste, spesso veicolo di truffe e pratiche commerciali scorrette.

Con l’entrata in vigore del decreto, tutti gli utenti di telefonia mobile avranno la possibilità di attivare un filtro avanzato che bloccherà automaticamente le chiamate provenienti da numeri segnalati come sospetti o appartenenti a call center non autorizzati. Il sistema di filtraggio sarà gestito direttamente dagli operatori telefonici, sotto il controllo dell’AGCOM, e funzionerà in modo trasparente per l’utente, senza necessità di installare app aggiuntive o configurare manualmente il proprio dispositivo.

Il blocco delle chiamate indesiderate: come funziona e chi riguarda

Il blocco interesserà tutte le chiamate pubblicitarie non preventivamente autorizzate, comprese quelle effettuate con modalità aggressive o fraudolente. Saranno esclusi solo i numeri dei soggetti con cui l’utente ha un rapporto commerciale già stabilito, come ad esempio banche o compagnie assicurative, purché il consenso sia stato espresso in maniera chiara e documentata. In questo modo, si intende garantire un equilibrio tra la tutela del consumatore e la legittima attività commerciale.

L’AGCOM ha definito precise linee guida per l’applicazione del filtro, che includono una lista nera costantemente aggiornata dei numeri sospetti e la possibilità per gli utenti di segnalare chiamate moleste attraverso una piattaforma dedicata. Questo sistema di feedback consentirà di affinare ulteriormente i criteri di blocco, migliorando l’efficacia della misura nel tempo.

Inoltre, sono previste sanzioni severe per i call center che continueranno a violare le regole, con multe che possono arrivare fino a diverse decine di migliaia di euro. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di una collaborazione tra operatori, autorità e consumatori per rendere il mercato più trasparente e rispettoso della privacy.

Gli esperti di settore hanno accolto positivamente questa novità, evidenziando come l’adozione di filtri automatici rappresenti un passo decisivo nella lotta contro il telemarketing selvaggio che finora ha spesso eluso le normative vigenti attraverso tecniche di chiamata mascherata o l’uso di numeri temporanei.

Per i cittadini, l’attivazione del blocco sarà semplice: gli operatori telefonici recapitano già notifiche informative e metteranno a disposizione strumenti digitali per gestire le preferenze di chiamata. È comunque consigliabile verificare con il proprio gestore la modalità di attivazione del filtro e mantenere aggiornati i dati di contatto per evitare disservizi.

Chi riceve chiamate sospette potrà segnalarle direttamente tramite le app ufficiali degli operatori o attraverso il portale dell’AGCOM, contribuendo così a rafforzare la rete di protezione collettiva contro le telefonate indesiderate. Si raccomanda inoltre di non fornire mai dati personali o bancari durante chiamate non richieste e di diffidare da offerte troppo vantaggiose o pressanti.

L’introduzione del blocco completo rappresenta un’importante svolta nel panorama italiano della telefonia mobile, con un impatto diretto sulla qualità della vita digitale degli utenti e un significativo passo avanti nella tutela della privacy e dei diritti dei consumatori.