Smetti immediatamente di fare così: i rischi per la salute sono impressionanti

C’è una pessima abitudine che potrebbe avere seri rischi per la salute: smettere subito è la cosa giusta da fare.

Una dieta varia ed equilibrata, una leggera attività fisica e cercare di vivere in modo più sereno possibile permettono di poter godere di un’ottima salute, limitando al minimo i danni dovuti ad una vita troppo sregolata. Tuttavia, fin troppo spesso, si adottano delle cattive abitudini che possono compromettere tutto, soprattutto in periodo particolari.

Può capitare a tutti di passare un momento carico di stress oppure sopraffatti da mille responsabilità. Irrimediabilmente, l’ansia scatenata può portarci a ripetere alcuni atteggiamenti del tutto sbagliati, come ad esempio mangiare le unghie. Si tratta di un’abitudine piuttosto comune e frequente, che viene accentuata proprio quando si è maggiormente sotto pressione.

È davvero altissimo il numero della popolazione che ha questa cattiva abitudine, inconsapevoli dei pericoli che corrono e di quanto mettano in serio pericolo la loro salute. Un vero e proprio disturbo ossessivo, che andrebbe eliminato del tutto dalla propria vita.

Mangiarsi le unghie ha dei seri rischi per la salute: bisogna smettere subito se non si vogliono avere brutte sorprese

Quest’ultima cattiva abitudine prende il nome di onicofagia ed è un ‘problema’ piuttosto comune. Spesso si passa in poco tempo da un vizio blando ad un vero e proprio disturbo, procurando non solo una malformazione della crescita delle unghie, ma anche piccole ferite sanguinanti.

Ed è proprio in questi casi che bisogna prestare maggiore attenzione, perché i rischi per la salute possono essere anche piuttosto seri. Ma cosa comporta esattamente mangiare le unghie di continuo? La risposta non è poi così ovvia come sembra, infatti, ci sono dei ‘pericoli’ che in molti sottovalutano.

Come dicevamo, mangiarsi le unghie non compromette soltanto una ricrescita lenta e debole delle unghie, ma è anche un vero pericolo per la salute. Difatti le mani toccano continuamente oggetti, che a loro volta sono sporchi e pieni di batteri. Quindi, portando le unghie alla bocca e di conseguenza ingerendole potremmo certamente contrarre brutte infezioni.

Per non parlare poi dello sporco presente sotto le unghie, che rappresenta un vero veicolo di germi e batteri. Inoltre, il continuo rosicchiare potrebbe danneggiare anche i denti e la loro strutta. Infine, se malauguratamente con le unghie dovessimo tagliarci le gengive, apriremo la strada a tantissime infezioni, che, se non curate possono far insorgere seri problemi di salute. Quindi, meglio smettere subito per evitare qualsiasi conseguenza.