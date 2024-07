Smetti subito di mettere queste cose in lavastoviglie: nemmeno gli esperti lo sanno

Attenzione agli oggetti che si mettono in lavastoviglie: alcuni non andrebbero mai messi, si rischia di rovinare tutto.

In un’epoca in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante, possiamo affermare con certezza che i maggiori vantaggi li abbiamo avuti soprattutto in casa. Infatti, grazie alla presenza di elettrodomestici sempre più all’avanguardia, le faccende domestiche sono decisamente più facili e veloci.

Fra i tantissimi dispositivi che tutti (più o meno) possediamo, la lavastoviglie rientra tra quelli a cui difficilmente si potrà rinunciare. Con le sue funzioni sempre più innovative ed intuitive, permette di ottenere stoviglie perfettamente pulite ed igienizzate con il minimo sforzo. In effetti, basta semplicemente caricarla, avviare il programma e lei penserà a tutto il lavoro sporco, mentre noi possiamo dedicarci ad altro o magari ci concediamo qualche piccolo momento di relax.

Mai mettere questi oggetti in lavastoviglie, così si rischia rompe tutto: l’attenzione deve essere massima

Come tutti gli apparecchi elettrici che abbiamo in casa, anche la lavastoviglie necessità di una pulizia periodica. Accumuli di sporco, calcare e residui di detersivi, non solo possono danneggiare la macchina, ma fanno consumare anche più energia del dovuto. Attenzione, però, perché solo questo non basta e per garantire una lunga vita alla lavastoviglie, bisogna anche caricarla in modo corretto.

A differenza di quello che si possa pensare, non tutti gli utensili e le stoviglie possono essere messe all’interno della lavastoviglie. Alcuni, infatti, non reggono le alte temperature e potrebbero rovinarsi, deformarsi e nella peggiore delle ipotesi potrebbero rilasciare delle particelle che andrebbero a danneggiare irrimediabilmente i componenti interni della lavastoviglie.

Ma quali sono quindi le stoviglie da non mettere mai al suo interno? A fare chiarezza ci ha pensato Brian Jones, un esperto del marchio di elettrodomestici ASKO, che ha stilato una classifica degli oggetti ‘incriminati’:

Pentole in ghisa : avendo un rivestimento antiaderente, il lavaggio in lavastoviglie tenderebbe a rovinare lo strato esterno, portando alla formazione di ruggine;

: avendo un rivestimento antiaderente, il lavaggio in lavastoviglie tenderebbe a rovinare lo strato esterno, portando alla formazione di ruggine; Padelle antiaderenti : esattamente come le padelle sopra citate, avendo un rivestimento esterno le alte temperature tenderebbero a danneggiarlo, rendendo la padella anche poco sicura per la salute;

: esattamente come le padelle sopra citate, avendo un rivestimento esterno le alte temperature tenderebbero a danneggiarlo, rendendo la padella anche poco sicura per la salute; Coltelli : meglio lavarli a mano, in quanto le sollecitazioni all’interno di un ciclo di lavaggio potrebbero rovinare i coltelli rendendoli meno affilati;

: meglio lavarli a mano, in quanto le sollecitazioni all’interno di un ciclo di lavaggio potrebbero rovinare i coltelli rendendoli meno affilati; Utensili in legno : il legno mal sopporta le alte temperature, quindi meglio optare per il lavaggio a mano;

: il legno mal sopporta le alte temperature, quindi meglio optare per il lavaggio a mano; Piatti delicati e decorati: disegni e applicazioni sulla ceramica o sul vetro, potrebbero sbiadirsi a causa dell’acqua troppo calda.

Basterà evitare di mettere questi oggetti ed eseguire una pulizia periodica per garantire una lunga vita alla lavastoviglie.