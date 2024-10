Spaghetti aglio e olio: l’ingrediente segreto di Cannavacciuolo per averli cremosi

Cosa usa il simpatico chef Cannavacciuolo per rendere più cremosi e appetitosi i suoi spaghetti con aglio e olio? Lo ha confessato lui stesso.

Gli spaghetti aglio e olio sono un grande classico della cucina italiana, semplici e gustosi ma anche economici, conquistano tutti i palati e anche gli chef stellati li propongono nel loro menu sebbene siano considerati un piatto rustico povero.

Ad esempio Antonino Cannavacciuolo non sa resistere alla bontà degli spaghetti aglio e olio ma ci mette dentro un ingrediente segreto che li rende super cremosi, volete sapere di cosa di tratta?

Qual è il segreto di Antonino Cannavacciuolo per preparare degli spaghetti aglio e olio cremosi

In molte interviste rilasciate nel corso degli anni, soprattutto da quando è diventato un volto famoso della televisione grazie ai programmi come Masterchef, in cui è nella rosa dei giudici che devono valutare le abilità degli aspiranti cuochi, Antonino Cannavacciuolo ha spesso parlato delle sue origini.

Lo chef ha spiegato più volte di aver cominciato da zero, facendo la gavetta senza mai perdersi d’animo, spinto dall’amore per la cucina e per il suo lavoro. Insomma la biografia di Antonino Cannavacciuolo parla chiaro. Ora è uno degli chef stellati più noti e influenti in Italia, ma ha un passato legato alla sua terra e conosce molto bene la fatica che si deve fare per emergere.

Uno dei piatti a cui lo chef è affezionato è il semplice spaghetto con aglio, olio e peperoncino, che lui ha rivisitato facendolo diventare un piatto gourmet. Volete sapere il suo segreto? In realtà è molto semplice, lo ha spiegato lui stesso in una puntata di Antonino Chef Academy.

Gli ingredienti

Per trasformare questa semplice pietanza e farla diventare più gustosa ma soprattutto più cremosa fa cuocere la pasta al dente. Poi la condisce con aglio, peperoncino sale e pepe, unendo il Parmigiano reggiano e un filo di olio. Ma aggiunge a fine cottura qualcosa di molto speciale.

Cioè una salsa aromatizzata all’aglio preparata con ingredienti particolari. Nella lista della spesa c’è il latte, la panna da cucina, i tuorli delle uova, sale e pepe. Ovviamente l’olio extra vergine di oliva e tanti spicchi di aglio. Completa l’impiattamento con un pane condito sbriciolato e tostato che si prepara con fette di pancarrè, la scorza di limone, uno spicchio di aglio, un ciuffetto di prezzemolo e ovviamente ancora un filo di olio, un pizzico di sale e una macinata di pepe nero.