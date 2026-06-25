SPAGHETTI FESTIVAL diventa La Festa di Roma: il 29 giugno Testaccio si tinge di musica, podcast, arte e attività per bambini

Non un giorno in più di Festival, ma un vero e proprio regalo che Spaghetti Festival e Roma Capitale fanno alla città in occasione della ricorrenza dei Santi Patroni di Roma. È così che è nata La Festa di Roma, lunedì 29 giugno – nel giorno dei Santi Pietro e Paolo -, una grande manifestazione gratuita dedicata alla città tra musica, spettacoli, arte, podcast, attività per bambini e cultura partecipata. Dopo le due giornate di Spaghetti Festival di sabato 27 e domenica 28 giugno, la Città dell’Altra Economia si apre simbolicamente all’intera cittadinanza con una giornata speciale a ingresso gratuito.

L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, organizzata e realizzata da Spaghetti Unplugged. Un appuntamento pensato come un grande momento di incontro e condivisione aperto a tutte le generazioni, a tutte le età, dove ciascuno può partecipare tra musica, spettacoli dal vivo, arte e gioco trasformando gli spazi di Testaccio Estate in una piazza contemporanea che culminerà nell’esibizione di una delle band che più incarna lo spirito della romanità, tra tradizione e presente: Il Muro del Canto.

«Le trasformazioni che attraversano Roma vanno oltre la sua infrastruttura e il modo di fruire della città in termini di mobilità, sprigionano energie nuove e intergenerazionali, capaci di parlare linguaggi diversi e di attivare partecipazione. – spiega Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura di Roma Capitale – Roma, con le sue cittadine e cittadini, sta mostrando la forza di essere una comunità. Siamo felici che anche quest’anno Spaghetti Unplugged riesca a raccogliere e restituire queste energie e questo senso di comunità a Testaccio, attraverso la polifonia di proposte culturali che noi stessi come amministrazione stiamo portando avanti: la musica, talk, giochi e attività per bambini, teatro. A tutta Roma, per tutti».

Ad aprire il programma dalle 17 alle 19 ci saranno le attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie con La Festa di Roma Kids, un percorso pensato per stimolare l’immaginazione, curiosità e creatività. Come la caccia al tesoro dal tema: Storia e leggenda di Testaccio, un’avventura urbana che accompagnerà bambini e bambine (dai 6 agli 11 anni) alla scoperta di storie, luoghi e racconti che hanno contribuito a costruire l’identità di uno dei quartieri più affascinanti della loro città. Accanto a questa esperienza, l’area ospiterà Cartoni Animali, un grande laboratorio creativo a cura dell’Associazione Perfareungioco, dove animali di cartapesta prenderanno forma grazie all’intervento dei partecipanti, trasformando pittura e manipolazione in un momento di gioco e costruzione collettiva.

E ancora: il Luna Park Vintage, ideato da Paolo Scannavino, ovvero un paesaggio ludico composto da grandi giochi in legno che recuperano il fascino ludico di una volta, invitando bambini e genitori a sperimentare il gioco come esperienza condivisa. Il programma dedicato ai più piccoli culmina alle 19 con lo spettacolo “Alla ricerca dell’applauso perfetto”, prodotto sempre da Paolo Scannavino insieme a Laura Donzella, che mescolano teatro, comicità, magia e improvvisazione attraverso le avventure di un eccentrico clown-scienziato deciso a scoprire la formula dell’applauso ideale.

Ma La Festa di Roma sarà anche un’occasione per raccontare la città attraverso le sue voci e i suoi protagonisti grazie agli appuntamenti speciali di De Core Podcast, tra i progetti audiovisivi più seguiti del momento, dedicati all’immaginario romano contemporaneo. Sul palco alle 19:45 saliranno i conduttori, Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino, per due incontri che metteranno al centro storie, identità, trasformazioni e contraddizioni della Capitale. Il primo vedrà la partecipazione di Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale; mentre il secondo ospiterà Max Tortora, ospite speciale di questa Festa di Roma, interprete tra i più amati dal pubblico e profondo conoscitore dell’anima popolare romana (prenotazione gratuita: https://link.dice.fm/x5ac3f6a365c).

Non poteva certo mancare la musica, questa rappresenterà il cuore della serata e accompagnerà il pubblico fino al concerto finale de Il Muro del Canto, una delle formazioni più rappresentative della scena musicale capitolina. Prima del live conclusivo spazio anche a nuovi artisti e progetti emergenti, in continuità con la missione che da oltre dieci anni anima l’attività di Spaghetti Unplugged, nel sostegno e nella valorizzazione delle nuove voci della musica italiana.

Sul palco alle 21.00 anche “Le Romane”, canzoni e racconti della tradizione popolare romanesca, interpretate con Raffaella Misiti, voce cantante; Arianna Gaudio, voce recitante; Annalisa Baldi, chitarra, Désirée Infascelli, fisarmonica/ mandolino. Un momento tra musica e parole dove la serenata e il canto della popolana evocano immagini forti piene di ironia e passione attraverso i versi di grandi autori, come Pasolini e Strehler, le musiche di Rota, Umiliani, Carpi, Rustichelli, Trovajoli, Balzani, passando per il linguaggio prezioso delle parole di Gadda, Giuliani, Fabrizi, Belli e Trilussa.

Spazio alla stand up comedy, che a partire dalle 18 vedrà cinque tra i nomi emergenti più interessanti della nuova scena romana: Matteo D’Argenio, Filippo Simoniello, Francesco Di Lernia, Sara Flamment e Claudia Nicolazzo. Un pomeriggio carico di ironia e sarcasmo per celebrare quella che è diventata una tra le cifre espressive contemporanee più vive, popolari e capaci di raccontare il presente.

Ma non abbiamo finito! Ad arricchire il programma anche ROMA 2.0, una mostra collettiva a cura di ROMA ID che invita a immaginare nuovi modi di rappresentare lo spazio urbano attraverso il lavoro di dieci tra designer, illustratori e artisti chiamati a reinterpretarne simboli, paesaggi e identità visive. Un progetto che guarda alla città come spazio in continua trasformazione e che utilizza il linguaggio dell’arte per rafforzare il legame tra le persone e i luoghi che abitano.

«Con questa iniziativa vogliamo esprimere la nostra gratitudine di cittadini e restituire qualcosa alla Città che in questi anni ha fatto crescere Spaghetti – dichiara Davide Dose, founder e ideatore di Spaghetti -. Crediamo che oggi ci sia un grande bisogno di occasioni in cui persone diverse, e fasce d’età diverse, possano incontrarsi dal vivo, condividere esperienze e sentirsi parte di una comunità, perché Roma tira fuori la sua energia migliore quando mette insieme generazioni, linguaggi e persone. Questa è la straordinaria millenaria capacità e peculiarità della nostra Città di creare comunità ed essere di tutte le romane ed i romani, di tutti quanti».

ingresso libero

lunedì 29 giugno, dalle 17 a mezzanotte

Testaccio Estate – Città dell’Altra Economia