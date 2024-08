Specchi in casa, non posizionarli mai così: rischi davvero grosso

Prima di mettere degli specchi negli ambienti di casa è meglio conoscere questi dettagli: solo così si eviteranno rischi inutili!

Per rendere la propria casa più completa ed accogliente, si opta spesso per aggiungere dei piccoli dettagli che arricchiscano l’ambiente. A partire dalla classiche suppellettili fino ad arrivare a dei veri e propri elementi di arredo, come ad esempio lampade, tappeti e anche gli specchi, sono davvero tantissimi i complementi d’arredo che l’abbelliscono, ma – a dispetto di quanto si possa pensare – a cui si deve prestare particolarmente attenzione.

Infatti, quando si decide di arredare casa non si dovrà solo pensare agli spazi da riempire, ma si dovranno anche inserire oggetti che permettono di allontanare le energie negative, armonizzando anche gli ambienti. Ed è proprio nel mettere gli specchi in casa che si dovrà cercare di ricreare armonia e serenità.

Tutto questo viene ribadito dal Feng Shui, un’antica pratica cinese che cerca di armonizzare gli spazi per migliorare il flusso di energia, disponendo in modo giusto ed adeguato ogni singolo oggetto in casa, fino a raggiungere il massimo della perfezione.

Come posizionare gli specchi in casa secondo il Feng Shui

Secondo quanto dice il Feng Shui trascurare la posizione in cui gli oggetti vengono messi in casa può attirare energie negative. Ritornando quindi agli specchi, se messi in modo corretto in casa, saranno capaci di attirare energie positive allontanando quelle negative, che alla lunga possono portare dei seri problemi in casa.

Ecco perché, prima di acquistarne uno, si dovrà prestare massima attenzione al posto in cui si è deciso di metterlo, alla forma e anche alla sua dimensione. Una volta capito questo, la casa sarà una vera e propria oasi di pace.

Secondo il Feng Shui, gli specchi del bagno andrebbero posizionati solo sopra il lavandino. Dovranno essere in armonia con l’ambiente e non eccedere nelle dimensioni. Se questo dovesse accadere, ci potrebbe essere un ritorno di energia negativa.

Anche in camera da letto gli specchi non andrebbero mai messi di fronte al letto, né tanto meno dovrebbero esserci specchi a figura intera, perché potrebbero interferire con la qualità del sonno. Nei corridoi invece, sì agli specchi, ma non devono riflettere il corridoio e la parete perché potrebbero creare un ristagno di energia negativa.

Infine, anche lo specchio può essere posizionato accanto alla porta d’ingresso, ma con un’unica accortezza: non deve riflettere l’esterno quando si apre la porta. In questo caso farebbe da tramite per l’ingresso di energie negative. Rispettando queste semplici regole, la casa sarà al sicuro da qualsiasi influsso non positivo.